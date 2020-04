La Banque Scotia déplore le décès de Thomas O'Neill, ancien président du conseil d'administration





TORONTO, le 6 avril 2020 /CNW/ - C'est avec un immense regret que d'innombrables employés de la Banque Scotia au pays ont appris le décès de Thomas O'Neill, ancien président du conseil d'administration de la Banque.

« L'empreinte laissée par Tom s'étend bien au-delà de sa famille et de la Banque, et elle ne se résume pas à son intégrité, à sa générosité et à son sens des affaires exceptionnel, témoigne Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Tom a eu une influence positive sur chaque personne qu'il a mentorée, coachée et encouragée. Il était une figure paternelle pour nombre d'entre nous à la Banque. Il sera grandement regretté par tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. C'était un homme remarquable. »

M. O'Neill a reçu de nombreuses distinctions pour sa contribution au milieu des affaires canadien, dans lequel il était tenu en haute estime. Au cours de sa fructueuse carrière, il a notamment été chef de la direction et président du conseil d'administration de PricewaterhouseCoopers Consulting, président du conseil de BCE inc. et administrateur des Compagnies Loblaw limitée, de Nexen Inc. et d'Adecco, S.A. Il était l'un des plus grands gestionnaires et leaders en gouvernance au pays.

M. O'Neill a été nommé au conseil d'administration de la Banque en 2008, et il en a été président de 2014 à 2019. Il a été un puissant catalyseur de changements dans le milieu des affaires, et il laisse un formidable héritage à notre pays. Sous sa gouverne, la Banque a vécu une période de transformation importante : elle s'est repositionnée sur le plan stratégique et a investi massivement dans la technologie et le développement du leadership.

Nous garderons le souvenir heureux du leadership calme et humain que M. O'Neill exerçait au quotidien. Nous sommes nombreux à la Banque à avoir bénéficié de son intérêt sincère, de ses conseils et de tout ce qu'il faisait pour rendre les gens autour de lui meilleurs. M. O'Neill était un ardent promoteur de la représentation des femmes dans les conseils d'administration. D'ailleurs, le nombre d'administratrices a bondi de 40 % pendant qu'il était président du conseil de la Banque.

M. O'Neill a reçu plusieurs distinctions en gouvernance d'entreprise au cours de sa carrière, et il a été honoré par l'Institut des comptables agréés de l'Ontario et par Catalyst Canada. Il a consacré du temps et mis son expertise à servir la collectivité, en qualité de président de l'hôpital St. Michael, de membre du comité consultatif de l'École de gestion Smith de l'Université Queen's et de Fellow de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Même après son départ du conseil d'administration, M. O'Neill est demeuré une présence rassurante à la Banque, offrant conseils et soutien à plusieurs hauts dirigeants. Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse, Susan, et aux membres de sa famille. Il manquera énormément à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.

Scotiabank

6 avril 2020