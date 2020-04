LES LEÇONS RETENUES DE LA RÉACTION HISTORIQUE À LA PANDÉMIE DE LA GRIPPE DE 1918-1919 PEUVENT OFFRIR UN APERÇU AUX CANADIENS QUI FONT FACE À COVID-19 AUJOURD'HUI





TORONTO, 06 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les leçons retenues de la réaction historique du Canada à la pandémie de la grippe espagnole de 1918-1919 offrent, en temps opportun, un éclairage important aux Canadiens à la recherche de moyens de surmonter l'éclosion actuelle de la COVID-19 et de possibles vagues d'infection subséquentes.



Au cours des deux décennies qui ont suivi la fin de la pandémie, les médecins et chercheurs canadiens ainsi que le gouvernement ont mis à profit nos expériences de lutte contre la grippe pour aboutir à des découvertes cruciales sur les vaccins et des traitements, et à l'adoption de politiques tournées sur l'avenir en matière de santé publique.

« Si nous prenions un instant pour vraiment comprendre l'histoire de ce qui s'est produit il y a un siècle, nous serions mieux positionnés pour utiliser les leçons tirées de la sortie de cette crise afin d'apporter les changements qui s'imposent », a déclaré Neil Orford, cofondateur de Moments Déterminants Canada/Defining Moments Canada. Cet organisme de sensibilisation au patrimoine est à l'origine d'un site de commémoration en ligne unique qui documente les répercussions de la grippe espagnole sur les collectivités et les personnes dans l'ensemble du Canada.

Le projet de recherche de MDC sur la grippe espagnole est accessible au grand public, mais il est plus particulièrement conçu pour les enseignants, qui y trouveront des outils pédagogiques en ligne , des leçons numériques et des ressources de recherche organisées et préparées pour aider les élèves à comprendre le contexte de la crise de la COVID-19.

« Nous avons choisi une histoire macro-canadienne ? la pandémie de 1918-1919 ? et en avons soumis l'image à une lentille micro-historique », a expliqué Neil Orford , professeur à la retraite et lauréat d'un Prix du Gouverneur général pour l'excellence dans l'enseignement de l'histoire. « Le contenu offre aux éducateurs de la matière, des modules et des plans de leçon pour les guider, selon une approche multidisciplinaire, dans l'enseignement d'un thème mondial qui a une forte résonance immédiate et historique. »

Moments Déterminants Canada/Defining Moments Canada est né de la vision commune de Neil Orford et Blake Heathcote, créateurs d'une approche nouvelle, innovante, de l'enseignement et de la commémoration de l'histoire du Canada grâce aux outils numériques du 21e siècle et à l'art de la narration. De concert avec des partenaires, dont Anciens Combattants Canada et l'Université de Toronto, Moments Déterminants Canada/Defining Moments Canada a oeuvré à d'autres commémorations nationales, notamment le 75e anniversaire du jour J et, sous peu, le centenaire de la découverte de l'insuline.

