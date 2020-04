Dr. Schär va remercier ses employés de production du monde entier avec une prime de 15 %





BURGSTALL, Italie, 6 avril 2020 /PRNewswire/ -- Dans le contexte du COVID-19, l'entreprise Dr. Schär, basée dans le Tyrol du Sud, a décidé d'honorer les efforts de ses effectifs de production du monde entier en attribuant une prime complémentaire de 15 % par heure travaillée durant la crise sanitaire liée au coronavirus.

« En tant qu'entreprise familiale, nous estimons essentiel de soutenir nos employés en ces temps difficiles », a déclaré Brigitte Kurz, directrice financière de Dr. Schär. « Garantir à nos effectifs tout l'équipement de sécurité nécessaire pour faire face à ce défi ne nous semblait pas suffisant, alors nous leur avons attribué une prime en signe de reconnaissance de leur travail acharné. »

Dr. Schär ne fait pas que donner. En effet, les masques de protection actuellement utilisés dans nos usines de production sont issus d'un don. Ils nous ont été offerts par un fournisseur chinois qui, au vu des circonstances difficiles auxquelles nous devons faire face, a équipé gratuitement plusieurs des sites Dr. Schär du monde entier avec des milliers de masques. Voilà ce que nous appelons un véritable cycle de solidarité.

À propos de Dr. Schär :

Il y a près de cent ans, notre histoire commençait avec une vision : améliorer la vie des personnes avec des besoins nutritionnels particuliers pour apporter plus de normalité et de plaisir à leur quotidien. Depuis notre création, notre mission a été guidée par le principe de proximité avec le consommateur. Notre engagement de combiner les besoins nutritionnels spéciaux avec la joie de vivre et le plaisir façonne toute la famille Dr. Schär. La responsabilité, le progrès et la proximité sont les valeurs qui nous confèrent notre stabilité et notre fiabilité. Avec plus de 1 400 employés dans le monde répartis sur 18 sites dans 11 pays, nous sommes une entreprise familiale à vocation internationale. Nos produits sont disponibles dans plus de 85 pays. Le Tyrol du Sud est le berceau de Dr. Schär. Le siège de la société de trouve à Burgstall, près de Merano, au coeur des Alpes italiennes.

