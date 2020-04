etee X Actronika : lancement d'une manette VR haptique nouvelle génération





Quelques mois après avoir dévoilé sa veste VR haptique lors du CES de Las Vegas en janvier 2020, Actronika revient sur le devant de la scène de la réalité virtuelle. La start-up spécialisée dans l'haptique (la science du toucher) s'associe à TG0, à l'origine de etee - la première manette VR contrôlée par les doigts et détectant le toucher, les gestes et la pression. Actronika intègre dans cette manette nouvelle génération de l'haptique haute définition. Imaginez ainsi pouvoir toucher et ressentir dans le monde réel ce que vous voyez dans la réalité virtuelle ! Cela sera possible à partir du 2 avril 2020, date de la mise en vente des manettes etee.

L'haptique clé en main !

Les manettes etee équipées d'un retour haptique HD révolutionnent l'univers de la VR et garantissent une immersion complète en permettant de ressentir la sensation de contact et de toucher dans le monde réel.

Si vous êtes un développeur à la pointe de la conception d'expériences utilisateur et que vous souhaitez repousser les limites de l'haptique et de l'interactivité au-delà de ce qui est déjà possible, le kit de développement etee vous donne accès au SDK d'Actronika. Celui-ci comprend une librairie d'effets haptiques haute définition avec des paramètres simples à moduler et à intégrer. Actronika donne ainsi la possibilité aux développeurs de jouer et créer eux-mêmes leurs interactions. Désormais, vous pouvez développer vos propres applications avec des feedback haptiques HD pour Unity et Unreal Engine !

Les manettes etee X Actronika sont mises en vente au prix de 1500£ au cours d'une campagne Kickstarter d'un mois qui débute le 2 avril 2020. La campagne est accessible via le lien suivant : https://www.actronika.com/actronika-haptics-sdk-unitouch/

A propos d'Actronika

Actronika est une startup parisienne fondée en 2016 par Vincent Hayward, Gilles Meyer et Rafal Pijewski. Elle propose des solutions haptiques qui permettent d'incorporer des fonctions du toucher dans les interfaces homme-machine. Ainsi, il devient par exemple possible de ressentir sur l'écran de son mobile la texture d'un pull ou d'un meuble que l'on veut acheter. Cette technologie peut être implémentée dans n'importe quel dispositif : smartphones, écrans d'automobiles, accessoires de VR, etc...

Face à un monde de plus en plus numérique, la mission d'Actronika est de ré-engager le public avec des expériences matérielles concrètes et de lui faire vivre des expériences multisensorielles.

