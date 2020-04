AlayaCare lance une solution de soins virtuels pour protéger les personnes âgées et les soignants durant la pandémie





Durant la pandémie de COVID-19, le chef de file des solutions technologiques, AlayaCare, contribue à protéger la santé du personnel médical en première ligne et des patients, en restant connectés depuis leur domicile.

Après une nouvelle mise à jour urgente ce mois-ci, AlayaCare est la première société technologique de soins à domicile à permettre une transition parfaitement fluide vers la virtualisation des visites. Ceci permet aux organismes de santé à domicile aux États-Unis, au Canada et en Australie de continuer à fournir en toute sécurité leurs services aux adultes qui ont besoin de soins à domicile.

"Alors que le COVID-19 continuera d'accaparer les ressources des services de soins de courte durée dans un avenir immédiat, la nécessité pour les systèmes de santé de soigner les personnes à domicile deviendra impérieuse", déclare Adrian Schauer, PDG d'AlayaCare. "Depuis toujours, nous considérons que les soins virtuels jouent un rôle central, mais comme nous sommes aujourd'hui forcés de repenser la fourniture des soins à domicile, le rythme de la transition s'accélère dans ce domaine."

D'après un récent sondage réalisé auprès de 266 professionnels des soins à domicile1, seulement un quart des répondants proposent activement des soins virtuels, ce qui indique qu'il s'agira là d'une priorité majeure pour ce secteur au printemps.

"Avec cette crise, il a fallu condenser dix années d'innovation en seulement dix jours dans le domaine de la télésanté", explique Laurie Neander, présidente de Bassett Healthcare Network. "Durant cette pandémie, les organismes de santé comme le nôtre ont rapidement compris le rôle joué par la technologie dans les soins à domicile et en milieu communautaire. Depuis le suivi à distance des patients jusqu'aux visites virtuelles, il est crucial d'adapter et d'adopter rapidement les innovations."

AlayaCare déploie de nouvelles solutions dans un environnement en constante évolution

Disponible pour une période d'essai gratuit, la nouvelle capacité de visioconférence d'AlayaCare s'inscrit dans une approche dynamique et repensée des soins virtuels répondant aux besoins des clients. Cette capacité comprend un nouvel outil de dépistage électronique du COVID-19, qui permet aux médecins et aux travailleurs de soins personnels d'évaluer le risque de chaque patient en termes de COVID-19, pour à la fois rester en sécurité à la maison et pour déterminer comment les services de santé peuvent aider au mieux la personne en question.

En outre, AlayaCare a élaboré un guide de télésanté et de soins virtuels pour que les soignants de chaque région du monde commencent à adopter ces nouvelles innovations.

"Des programmes de soins standard pour traiter les patients atteints de COVID-19 voient le jour, et nous savons à présent que la vaste majorité des personnes contaminées resteront chez elles", déclare Schauer. "Avec cette nouvelle réalité, il sera essentiel de pouvoir déterminer quand une hospitalisation sera requise, en particulier pour les personnes âgées, qui courent non seulement un risque infectieux accru, mais qui sont aussi les premières à compter sur les soins à domicile."

Une gamme exhaustive de soins virtuels

Grâce à la suite de soins virtuels d'AlayaCare, les soignants peuvent interagir avec les patients à tout moment et en tout lieu, gérer les protocoles de soins et maintenir des relations individuelles sont fondamentales dans ce domaine. Un tableau de bord permet au personnel de soins à domicile d'effectuer le suivi des patients, en aidant à identifier et à répondre aux besoins en temps réel, et à réduire la nécessité de visites à domicile et de passages évitables à l'hôpital. La nouvelle fonctionnalité de visioconférence conforme à la norme HIPAA est directement intégrée aux flux existants pour garantir une expérience optimale.

Les organismes de soins à domicile qui utilisent AlayaCare peuvent également avoir accès à un Portail utilisateur et famille ? un outil facile à utiliser grâce auquel les personnes recevant des soins à domicile gèrent elles-mêmes leur façon de les recevoir, contrôlent leurs protocoles de soins, et se préparent pour chaque visite.

La distanciation sociale durant la pandémie de COVID-19 signifie qu'il faut promouvoir l'autonomisation des soins. Les personnes peuvent pour cela utiliser le Portail pour obtenir des informations sur leurs médicaments, leur régime alimentaire et leur programme d'exercice, tout en comprenant mieux leurs signes vitaux et les symptômes qu'elles peuvent présenter, de manière à pouvoir les expliquer avec précision aux infirmières par vidéo.

Qu'ils soient déjà clients ou non, les organismes de soins à domicile et en milieu communautaire souhaitant avoir plus de renseignements sur les soins virtuels peuvent contacter AlayaCare à leur convenance. Pour plus d'informations, veuillez visiter: https://www.alayacare.com/fr-ca/vidéoconférence

À propos d'AlayaCare

La plateforme unique d'AlayaCare offre une solution technologique complète pour gérer l'intégralité du cycle de vie client, y compris les orientations et admissions, la planification, la coordination, les dossiers médicaux, la documentation clinique, la gestion du personnel soignant, la facturation et la rémunération, l'élaboration de rapports, le suivi à distance des patients, et un système infonuagique intégré, extrêmement robuste et sécurisé. AlayaCare offre cette plateforme à des organismes de soins de santé à domicile et communautaires afin de faire progresser l'innovation et les accompagner vers les soins de santé à domicile de demain. AlayaCare a été créé en 2014. https://www.alayacare.com/fr-ca/french

_________________________

1 Le 2 avril 2020, Home Health Care News a mené un sondage en ligne auprès des participants d'un webinaire sponsorisé par AlayaCare, intitulé "Virtual Care Delivery in the Age of COVID-19" (fournir des soins virtuels à l'ère du COVID-19). Les participants du sondage sont des professionnels du secteur de la santé à domicile.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 avril 2020 à 08:05 et diffusé par :