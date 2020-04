La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix aide ses locataires à faire face aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19





TORONTO, le 6 avril 2020 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a fait le point aujourd'hui sur les mesures qu'elle entend prendre relativement à la pandémie de COVID-19.

En tant que l'un des plus grands propriétaires bailleurs au Canada, Propriétés de Choix comprend qu'elle a un rôle important à jouer pour aider les Canadiens et leurs entreprises en cette période sans précédent et difficile. Étant donné que de nombreux locataires de la Fiducie subissent les effets négatifs de la pandémie, la Fiducie est prête à aider les petites entreprises et les locataires indépendants admissibles qui ont demandé un allégement de loyer, en accordant, au cas par cas, un report temporaire de 60 jours pour le paiement du loyer. « Nous sommes conscients des pressions financières hors du commun que subissent nos locataires, en particulier les petites entreprises et les entreprises indépendantes, et nous voulons faire notre part pour les aider. Bon nombre de ces petites entreprises font face à des baisses de revenus incroyables et se soucient avec raison de prendre soin de leur famille et de leur collectivité. Nous avons l'intention de continuer à travailler avec chacun de nos locataires pour trouver des solutions à court terme », a déclaré Galen Weston, président du conseil des fiduciaires de Propriétés de Choix. M. Weston a ajouté : « Notre grande priorité demeure d'assurer la santé et le bien-être de nos employés et de nos locataires et de soutenir les collectivités dans lesquelles nous et nos locataires exerçons nos activités. »

« Grâce à une base diversifiée de locataires et à une forte proportion de détaillants de biens de première nécessité, dont Loblaw, qui représente environ 55 % de nos revenus de location annuels, Propriétés de Choix est bien placée pour résister à cette volatilité du marché. Depuis le début de 2019, nous avons réalisé des progrès importants dans le renforcement de notre bilan, y compris le refinancement de nos dettes non garanties arrivées à échéance, la réduction de notre endettement et l'amélioration de nos liquidités globales », a souligné Rael Diamond, président et chef de la direction de la Fiducie.

Compte tenu de l'incertitude quant à la durée et aux répercussions de la pandémie de COVID-19, la Fiducie retire ses perspectives pour 2020 contenues dans le rapport de gestion de l'exercice terminé le 31 décembre 2019. La Fiducie a l'intention de publier ses résultats du premier trimestre de 2020 le 22 avril 2020 ou vers cette date.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier diversifiée prééminente au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 724 biens immobiliers offrant au total 65,6 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants et propose un programme d'aménagement ambitieux. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son locataire principal, Les Compagnies Loblaw limitée, premier détaillant en importance au pays, est un avantage concurrentiel incontestable conférant à la fiducie diverses occasions de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, notamment en ce qui a trait aux reports de loyer annoncés et aux répercussions de la pandémie de COVID-19. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix par rapport aux événements futurs. Compte tenu de cette période d'incertitude sans précédent, il n'y a aucune assurance concernant : a) l'incidence de la COVID-19 sur les activités, l'exploitation et le rendement de Propriétés de Choix, y compris sa capacité à atteindre ou à dépasser ses perspectives financières pour 2020, qui ont maintenant été retirées, ou à demeurer sur la bonne voie pour les atteindre ou les dépasser; b) la capacité de Propriétés de Choix à atténuer ces répercussions; c) les risques de crédit, de marché, de change, d'exploitation et de liquidité de manière générale; d) d'autres risques inhérents aux activités de Propriétés de Choix et/ou à des facteurs indépendants de sa volonté qui pourraient avoir un effet négatif important sur la Fiducie.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans la notice annuelle actuelle de Propriétés de Choix et l'incertitude liée à la pandémie de COVID-19 actuelle. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la direction ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés de manière à rendre compte de nouvelles informations, de l'occurrence de nouveaux événements ou d'un changement éventuel de circonstances. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les présentes mises en garde.

