Chorus Aviation annonce des mesures importantes en réaction à la COVID?19, y compris la suspension du dividende et une nouvelle facilité de crédit de 100 M$ US





HALIFAX, le 6 avril 2020 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus » ou la « société ») fait le point relativement aux répercussions de la pandémie de coronavirus (COVID?19) sur ses activités et aux mesures qu'elle prend pour préserver ses liquidités.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une incertitude économique mondiale ; des entreprises des quatre coins du monde prennent des mesures difficiles pour faire face à cet événement sans précédent et en constante évolution. Dans le secteur du transport aérien, des restrictions de voyage strictes et des annulations ont des répercussions sur toutes les sociétés aériennes de la planète. L'Association du transport aérien international estime actuellement que la perte de recettes par rapport à l'an dernier s'élèvera à 252 G$ US dans le monde entier. Même si le modèle d'affaires de la société ne l'expose pas directement aux risques du marché que doivent habituellement affronter les transporteurs aériens, la quasi-totalité de ses produits provient de ses clientes (des sociétés aériennes), par l'intermédiaire de son contrat d'achat de capacité (CAC) conclu avec Air Canada et de la location d'avions à des sociétés aériennes de partout dans le monde. La durée exacte de cette pandémie ainsi que ses répercussions sont inconnues.

Joe Randell, président et chef de la direction, a déclaré : « Notre industrie fait face à la pire crise de son histoire. La situation mondiale est instable et il n'y a aucun signe d'une reprise à court terme. Nous sommes entrés dans cette crise en étant dans la meilleure position que nous ayons jamais connue et le fait de devoir renvoyer temporairement chez eux environ 3 000 employés est épouvantable, étant donné les succès que nous avons remportés ensemble. Nos employés comptent parmi les plus talentueux de l'industrie et je suis profondément troublé par l'incertitude et l'anxiété que cette situation leur cause à eux et à leur famille. Les répercussions rapides et désastreuses de cette pandémie sont tragiques et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos employés, réduire les coûts, accroître notre liquidité et renforcer nos liens avec nos clientes. Nous gérons nos ressources financières de façon prudente et responsable afin d'assurer notre avenir et éliminons toutes les sorties de fonds discrétionnaires, ce qui exige la suspension de notre dividende. Il s'agit de décisions très difficiles à prendre ayant des répercussions sur toutes nos parties prenantes, mais qui sont nécessaires pour faire en sorte que nous soyons prêts à sortir de cette crise mondiale de la façon la plus résiliente et rapide que possible. »

De plus amples renseignements sur la suspension du dividende de la société se trouvent ci-dessous.

Répercussions opérationnelles

Chorus travaille avec sa principale cliente et partenaire, Air Canada, qui a réduit sa capacité d'environ 85 % à 90 % à l'échelle du réseau au deuxième trimestre. Le nombre de vols exploités par Chorus sous la marque Air Canada Express a diminué d'environ 90 % pour avril et mai, ce qui a entraîné des réductions d'effectif temporaires significatives. Chorus passe en revue le programme de subvention salariale d'urgence du Canada et attend plus de détails pour évaluer les répercussions sur les réductions d'effectif prévues.

En raison de la fermeture de sa chaîne de production, Bombardier a avisé Chorus d'un retard temporaire de fabrication pour ce qui est de sa commande de neuf CRJ900 de Bombardier, qui devaient initialement être livrés en 2020. Par conséquent, Chorus prévoit un retard correspondant en ce qui concerne les produits de location prévus aux termes du CAC pour ces avions. Aucun échéancier n'a été fourni pour la livraison des avions. Les acomptes pour ces avions ont déjà été versés et la société a un engagement de financement relativement à ces avions.

Conformément au CAC, les frais fixes ne varient pas selon le nombre de vols exploités et sont déterminés selon des montants annuels convenus.

Comme c'est le cas pour bon nombre de sociétés de location, Chorus a reçu des demandes de la quasi-totalité de ses clientes du secteur de la location d'avions régionaux pour une certaine forme d'allègement temporaire des frais de location. La période d'allègement la plus courante est de trois mois, et lorsque les locations mensuelles sont reportées en totalité ou en partie, la cliente s'engage à rembourser les montants reportés à la fin de la période de report convenue. Bien que nous nous attendions à ce que l'industrie, et en particulier le secteur du transport aérien régional, se rétablisse avec le temps, ces reports augmenteront le solde des comptes clients exigibles de Chorus à court terme. Conformément aux normes du marché, nos baux sont généralement d'une durée déterminée, comprennent une obligation absolue de paiement de la part du locataire et ne peuvent être résiliés de façon hâtive pour des raisons de commodité. Chorus avait aussi des opérations en attente liées à la livraison de trois ATR 72-600 et de trois Airbus A220-300 en 2020. Chorus prévoit que toutes ces livraisons seront reportées.

Voyageur, une filiale de la société, qui représente moins de 10 % des revenus consolidés et du résultat net consolidé de Chorus, exploite des vols à contrat spécialisés, principalement pour des organismes internationaux participant à des missions humanitaires, offre des services spécialisés de maintenance, de réparation et de révision (MRR), et exerce des activités de vente de pièces. Voyageur connaît une demande continue à l'étranger pour appuyer des efforts humanitaires ainsi que pour des vols à contrat liés à des services de transport de fret ; de plus, il n'y a pas eu d'interruption des activités d'ambulance aérienne qu'elle assure au Nouveau-Brunswick. Les activités de MRR de Voyageur se poursuivent pour répondre aux besoins essentiels des clientes du secteur de l'aviation.

Mesures pour préserver ses liquidités

Compte tenu de l'incertitude liée à la durée et aux répercussions de la pandémie de COVID-19, Chorus suspend le versement de son dividende à la suite du paiement du dividende déjà déclaré payable le 17 avril 2020 aux actionnaires inscrits le 31 mars 2020 (le « dividende de mars 2020 »). Une fois le dividende de mars 2020 payé, aucun autre dividende ne sera versé jusqu'à nouvel ordre et le Régime de réinvestissement des dividendes (« RRD ») sera également suspendu. En fonction des actions actuellement en circulation, le dividende de 0,48 $ de la société se traduit par environ 77 M$ CA en dividendes annuels déclarés et, selon un taux de participation de 29 % au RRD, par environ 55 M$ CA en dividendes annuels payés en espèces. La suspension du dividende préservera des liquidités importantes pour renforcer le bilan de la société pendant la crise.

En outre, Chorus a signé une lettre d'offre avec Exportation et développement Canada (« EDC ») en lien avec une facilité de crédit renouvelable non garantie de 100 M$ US à affecter aux besoins généraux de la société, ce qui renforce davantage la situation de trésorerie de Chorus. La facilité de crédit sera non garantie, remboursable en deux ans et comporte les clauses restrictives et les cas de défaillance usuels, dont un cas de défaillance qui serait appliqué lors d'un changement de contrôle de Chorus. La facilité de crédit offerte en vertu de cette lettre d'offre demeure assujettie au respect des conditions habituelles préalables à la clôture, y compris la négociation et la signature d'une convention de prêt définitive et le consentement des prêteurs aux termes de la marge de crédit d'exploitation de Chorus. Rien ne garantit la satisfaction de ces conditions.

Comme indiqué précédemment, la société a une facilité d'exploitation renouvelable de 100 M$ CA, dont 75 M$ CA sont engagés et 25 M$ CA ne sont pas engagés. Cette facilité peut être utilisée pour financer le fonds de roulement au sein de la société et de ses filiales Jazz et Voyageur. La société a actuellement un montant utilisé (incluant les lettres de crédit) d'environ 40 M$ CA.

La société est également en voie d'obtenir un financement d'environ 30 à 50 M$ US qui sera garanti par un maximum de quatre avions non grevés. Ces opérations de financement ont été mentionnées pour la première fois dans le communiqué de Chorus du 18 mars 2020, et la fourchette de produits prévus s'est élargie tandis que la société explore des approches pour refinancer ces avions non grevés qui pourraient amener des produits inférieurs, mais fournir une souplesse accrue en vertu de certaines conventions de prêt existantes. À l'heure actuelle, il est prévu que la clôture de ces opérations de financement aura lieu au second trimestre d'exercice, sous réserve de la négociation et de la signature de contrats définitifs et du respect des conditions habituelles préalables à la clôture. Rien ne garantit que ces conditions seront remplies.

En plus des mises à pied temporaires mentionnées précédemment, Joe Randell, président et chef de la direction, renoncera à 70 % de son salaire et les membres de la haute direction renonceront à un pourcentage pouvant atteindre 50 % de leur salaire. En outre, les membres du conseil d'administration ont souscrit à une réduction de 25 % de leur rémunération.

Tous les secteurs de la société sont examinés dans le but de réduire les coûts pour faire en sorte que l'organisation soit solide et prête à reprendre ses activités habituelles dès que la crise se résorbera.

La durée et les répercussions de la crise sont inconnues. Grâce aux mesures susmentionnées, la société prévoit avoir suffisamment de liquidités pour financer les activités courantes, les dépenses en capital planifiées et le remboursement de capital et des intérêts relatifs aux emprunts à long terme.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses. L'information prospective met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués dans l'information prospective. Comme exemples d'information prospective dans le présent communiqué, mentionnons notamment les énoncés concernant la réalisation des opérations de financement en cours, les liquidités futures anticipées et le respect des clauses, la disponibilité continue du crédit en vertu des facilités de crédit existantes et le calendrier des livraisons anticipées de CRJ900. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats évoqués par les énoncés prospectifs du fait de divers facteurs, notamment une durée prolongée de la pandémie de COVID-19 et / ou des mesures restrictives supplémentaires pour limiter sa propagation, l'incidence changeante de la COVID-19 sur nos contreparties contractuelles, l'industrie de l'aviation et l'économie en général, l'émergence d'autres maladies épidémiques, le versement continu des montants dus aux termes du CAC en tout ou en partie, l'incapacité de mener à bien les négociations ou les opérations mentionnées dans le présent communiqué (y compris la facilité de crédit avec EDC et le refinancement des avions non grevés existants) selon les modalités actuellement envisagées, ou l'absence de clôture des opérations, l'incidence de tout retard ou du défaut de livraison des CRJ900 sur les activités de Chorus ainsi que les facteurs de risques décrits dans la notice annuelle de Chorus datée du 12 février 2020 et dans le dossier d'information public de Chorus disponible à www.sedar.com. Les énoncés contenant de l'information prospective et figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et pourraient changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier ces énoncés pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation, les vols à contrats, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Communiqué envoyé le 6 avril 2020 à 07:30 et diffusé par :