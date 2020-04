Compte rendu des activités de CT REIT relativement à la COVID-19





TORONTO, le 6 avril 2020 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier CT (« CT REIT ») (TSX : CRT.UN) a communiqué aujourd'hui un compte rendu au sujet de l'impact de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) sur ses activités.

« CT REIT continue de concentrer ses activités sur la santé et la sécurité de ses employés, de ses locataires et de ses clients, et d'unir ses efforts dans le but de réduire la propagation du virus et d'en limiter l'impact, déclare Ken Silver, président et chef de la direction de CT REIT. Au début de la présente crise, nous présentions un bilan solide, un taux d'occupation du portefeuille de 99,1 % et un ratio de distribution conservateur de 75 %. Nous nous engageons à collaborer avec nos locataires qui ont besoin de notre soutien durant cette période difficile. »

Environ 6,2 % des locataires représentant le loyer minimum annuel de CT REIT ne sont actuellement pas ouverts ou en exploitation. Environ 2,8 % des locataires représentant le loyer minimum annuel n'ont pas rempli leurs obligations financières auprès de CT REIT en date du 1er avril. Des discussions ont débuté au cas par cas avec les locataires dont les obligations locatives peuvent avoir une sérieuse incidence sur leur viabilité dans le contexte actuel.

En outre, 33,5 % des locataires représentant le loyer minimum annuel de CT REIT exercent maintenant leurs activités sur une base limitée. Ces locataires comprennent 132 magasins Canadian Tire en Ontario détenus par CT REIT qui ne servent leurs clients que par leur service de ramassage en bordure de magasin ou leur service de livraison à domicile de commandes en ligne, conformément aux exigences provinciales actuelles. Les centres-autos Canadian Tire et les postes d'essence Canadian Tire Essence+ dans la province poursuivent leurs activités. Les magasins Canadian Tire et les postes d'essence Canadian Tire Essence+ dans toutes les autres provinces restent ouverts au public et continuent à exercer leurs activités selon des heures d'ouverture réduites.

CT REIT conserve une solide position de liquidité, et présente un ratio d'endettement d'environ 43 % de sa valeur comptable brute et des facilités de crédit inutilisées et une encaisse disponible d'environ 300 millions de dollars. Les actifs de CT REIT, dont la valeur selon les normes IFRS se chiffre à environ 6 milliards de dollars, sont non grevés à 98 %.

CT REIT continue de surveiller de près l'impact que la pandémie de la COVID-19 à évolution rapide exerce sur ses activités, son exploitation et sa position financière.

Remarque : À moins d'indication contraire, tous les chiffres indiqués dans le présent communiqué sont en date du 31 décembre 2019.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des informations prospectives en vertu des Lois sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris les déclarations ayant trait à l'effet de la pandémie de la COVID-19 sur les activités et l'exploitation des locataires de CT REIT, y compris l'exploitation des magasins Canadian Tire en Ontario et dans d'autres provinces, et aux discussions entre CT REIT et ses locataires pour ce qui est d'obligations locatives futures. Bien que CT REIT estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons.

Les risques et incertitudes liés aux effets de la COVID-19 sur nos activités comprennent la durée, la propagation et la gravité de la pandémie, la nature et l'étendue des mesures prises par les paliers fédéral, provincial et municipal du gouvernement pour limiter la gravité et la propagation du virus, et l'impact du virus et de la réponse des autorités gouvernementales et des responsables de la santé publique à cet égard sur : la capacité de nos locataires de payer leur loyer en entier ou en partie; les marchés du crédit et financiers nationaux et internationaux et notre capacité d'accéder à du capital à des conditions favorables ou de pouvoir y accéder; la santé et la sécurité de nos employés et du personnel de nos locataires; et les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales. En raison du caractère évolutif de la COVID-19, il est difficile de prédire la sévérité de l'impact défavorable de la pandémie sur l'économie aux échelons national et international, les activités, l'exploitation et la position financière des locataires de CT REIT, y compris Canadian Tire, ainsi que les activités, l'exploitation et la position financière de CT REIT. Pour obtenir de plus amples renseignements sur d'autres risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de CT REIT diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 4, « Facteurs de risques », de la notice annuelle de l'exercice 2019 et à la section 11, « Gestion des risques d'entreprise », du rapport de gestion de 2019, ainsi qu'à toutes leurs sous-sections, de même qu'aux documents publics déposés par CT REIT, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et www.ctreit.com .

CT REIT ne s'engage pas à mettre à jour quelques renseignements prospectifs, verbaux ou écrits, que ce soient qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être fait en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent.

À propos de CT Real Estate Investment Trust

CT Real Estate Investment Trust (la Fiducie de placement immobilier CT) (TSX : CRT.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 350 immeubles totalisant une superficie locative brute d'environ 28 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail répartis dans l'ensemble du Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site ctreit.com .

SOURCE CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)

Communiqué envoyé le 6 avril 2020 à 07:03 et diffusé par :