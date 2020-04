Subvention salariale: Les PME sont mitigées et elles proposent des ajustements





La suppression des obstacles pour y accéder doit être une priorité

OTTAWA, le 6 avril 2020 /CNW/ - Selon un nouveau sondage réalisé par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), les petites entreprises sont divisées sur l'utilité de la Subvention salariale d'urgence du Canada. 29 % d'entre elles affirment qu'elle les aidera à éviter de nouvelles mises à pied ou à rappeler leur personnel, contre 37 % qui déclarent qu'elle ne leur est pas bénéfique et 21 % qui ne sont pas certaines de son impact réel.

« Le gouvernement fédéral a pris la bonne décision en augmentant la subvention salariale à 75 % et en y élargissant l'accès. Cependant, plusieurs entreprises dans le besoin ne pourront malheureusement pas y avoir droit. Si nous voulons aider les entreprises à conserver leur personnel et à éviter les licenciements, il faudra améliorer le programme, » a indiqué Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Les résultats du sondage ont démontré que pour les entreprises qui affirment que la Subvention salariale d'urgence du Canada est utile (29%) :



44 % ont déclaré qu'elle les aidera à garder certains des employés qui sont encore en poste;

35 % ont déclaré qu'elle les aidera à garder tous les employés qui sont encore en poste;

29 % ont déclaré qu'elle les aidera à rappeler certains employés mis à pied/licenciés;

9 % ont déclaré que cela les aidera à rappeler tous nos employés mis à pied/licenciés;

Pour celles qui déclarent qu'elle ne les aidera pas à garder leur personnel (37%) :



38 % ont déclaré qu'il est trop tard car les licenciements ont déjà eu lieu et qu'il est trop compliqué de revenir en arrière maintenant, même s'ils sont admissibles;

30 % ont déclaré qu'ils ne peuvent pas attendre jusqu'à six semaines pour obtenir la subvention;

21 % ont déclaré craindre de ne pas pouvoir démontrer une baisse de 30 % des revenus, même s'ils sont admissibles;

17 % ont déclaré qu'ils ne sont pas admissibles sur la base des conditions actuelles, car leur baisse de revenus n'atteint pas 30%;

17 % ont déclaré que la subvention salariale ne serait pas suffisante pour conserver les emplois, même s'ils sont admissibles;

« Aujourd'hui, seulement 19 % des entreprises sont totalement ouvertes, contre 21 % la semaine dernière, et plusieurs sont actuellement soumises à une forte pression en matière de coûts. Pour avoir droit à la subvention, les entreprises devront démontrer qu'elles subissent une baisse de 30% de leurs revenus. Certaines entreprises ont des marges bénéficiaires très minces, ce qui rend difficile la poursuite de leurs activités même si la baisse n'est pas de 30 %. En ce qui concerne les entreprises en démarrage, les entreprises saisonnières, celles qui sont confrontées à des coûts croissants ou à une forte croissance, elles estiment qu'il leur sera aussi difficile de démontrer qu'elles satisfont à cette exigence, » a précisé M. François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Les recommandations de la FCEI

La FCEI a proposé plusieurs recommandations au gouvernement afin de garantir aux propriétaires d'entreprises la certitude d'accéder à la subvention et de protéger les emplois:

Éliminer le critère de 30 % de baisse de revenus pour les PME dont les gouvernements ordonnent la fermeture totale ou partielle;

Créer un critère différent pour s'assurer que les entreprises en démarrage ou celles en croissance rapide puissent accéder à une aide;

Garantir une certaine souplesse aux entreprises qui se trouvent dans une situation singulière, notamment celles qui ont été touchées par des événements majeurs en 2019, celles soumises à des règles comptables particulières, ou celles qui sont confrontées à des augmentations de coûts;

Réduire le critère du 30 % à 15 % pour le mois de mars puisque les principaux impacts sur les entreprises ont été ressenti à la mi-mars.

« La grande majorité des petites entreprises ont été affectées par la COVID-19 et s'inquiètent pour leurs employés aussi bien que pour leur capacité à rouvrir un jour. Si nous souhaitons une reprise économique vigoureuse lorsque la crise sera terminée, nous devons redoubler d'efforts et supprimer les obstacles pour s'assurer que les PME puissent accéder à l'aide gouvernementale » a conclu M. Guénette.

