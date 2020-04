MTY fournit une mise à jour concernant la publication des résultats du premier trimestre de 2020 ainsi que sur ses opérations





MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - Groupe d'Alimentation MTY Inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et exploitant de plusieurs concepts de restaurants dans le monde annonce son intention de se prévaloir des exemptions récemment accordées par les autorités réglementaires canadiennes qui permettent aux émetteurs de retarder la publication des états financiers et du rapport de gestion. Sans ces exemptions, la Société serait tenue de publier et de déposer ses états financiers trimestriels et son rapport de gestion d'ici le 14 avril 2020. En réponse à la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19), les autorités en valeurs mobilières du Canada ont accordé des exemptions générales permettant 45 jours supplémentaires pour terminer leurs dépôts réglementaires, ce qui repousse la date limite de dépôt au 29 mai 2020 pour MTY. La Société met tout en oeuvre pour publier et déposer les états financiers consolidés intermédiaires et le rapport de gestion du premier trimestre dans les plus brefs délais et prévoit actuellement les déposer au plus tard le 15 mai 2020.

La Société confirme que la direction et les initiés de la Société restent soumis à une période d'interdiction de négociation conformément à sa politique interne. MTY confirme également que suite aux communiqués de presse publiés le 16 mars, concernant les mesures prises pour aider les franchisés de la Société, et le 24 février 2020, date à laquelle la Société a déposé ses résultats financiers annuels, il y a eu certains développements significatifs au niveau de fermetures de restaurants temporaires et d'opérations réduites des restaurants suivant la pandémie de la COVID-19.

À la date de cette publication, le réseau de MTY comptait approximativement 2,100 emplacements fermés temporairement tandis que le reste du réseau fonctionnait généralement avec une capacité réduite. La plupart des restaurants d'entreprise de la société sont actuellement fermés, à l'exception de ceux opérant sous la marque Papa Murphy's.

En réponse à l'impact de la pandémie mondiale sur les activités de MTY, les mesures suivantes ont été prises afin de préserver les ressources en capital pendant cette période très difficile et imprévisible:

Le dividende trimestriel qui aurait normalement dû être payé en mai 2020 est suspendu;

La Société a temporairement mis à pied plus de la moitié de ses effectifs mondiaux;

L'équipe de direction de la Société a volontairement réduit temporairement leur compensation;

Les dépenses en capital et opérationnelles ont été réduites au minimum;

L'assemblée générale annuelle de la société devrait se tenir le 1er mai 2020 sous un format hybride.

Les événements mondiaux récents concernant la COVID-19 ont eu une incidence sur la capacité de la Société à produire les informations financières à l'intérieur des délais normaux de communication de l'information financière. « Assurer un environnement de travail sûr et sain pour nos employés ainsi que d'aider nos franchisés et partenaires commerciaux en ces temps difficiles sont les priorités actuelles pour MTY et nous continuons à mettre en oeuvre et à appliquer des mesures de précaution supplémentaires en matière de santé et de sécurité », a déclaré Eric Lefebvre, président directeur général de MTY. « MTY est très reconnaissante de l'assistance obtenue de tous ses partenaires commerciaux, les institutions financières, les bailleurs et les autorités qui font pour la grande majorité d'entre eux des sacrifices importants pour aider MTY et ses franchisés à traverser la tempête et à rebondir lorsque la situation redeviendra normale ».

Bien que la crise devrait normalement être temporaire, il existe une incertitude importante quant à l'étendue, la durée, la gravité de la pandémie elle-même et les effets sur le comportement des consommateurs et d'autres facteurs associés ou résultant de cette pandémie. L'impact du virus et les efforts pour le contenir affectent quotidiennement l'activité, les opérations et la performance financière de MTY et de son réseau de franchisés. Par conséquent, comme nous prévoyons que cette situation aura une incidence importante sur les résultats de la Société pour au moins notre deuxième et troisième trimestres de 2020, l'incidence financière connexe ne peut pas être raisonnablement estimée pour le moment. Bien que MTY ne puisse pas prévoir son impact financier, la Société prévoit des impacts matériels potentiels sur les catégories suivantes dans son état consolidé de la situation financière intermédiaire du deuxième trimestre:

Pertes de crédit attendues sur les débiteurs, prêts à recevoir et créances de contrats de location;

Dépréciation des droits de franchise et aux marques de commerce;

Dépréciation du goodwill;

Provisions pour emplacements fermés, litiges et différends;

Ajustement de juste valeur sur le swap de taux d'intérêt de 100 millions de dollars;

Modifications aux obligations locatives.

La gravité de l'impact dépendra de plusieurs facteurs, notamment la durée de la perturbation et de l'aide des gouvernements, des institutions financières, des bailleurs et des partenaires commerciaux qui sera offerte à MTY et de ses franchisés.

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des informations "prospectives" qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes futures et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, la performance ou les réalisations de la Société ou les résultats de l'industrie soient sensiblement différents de tous résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Lorsqu'elles sont utilisées dans ce communiqué de presse, ces informations peuvent inclure des mots tels que "anticiper", "estimer", "peut", "sera", "attendre", "croire", "planifier" et d'autres termes. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant les événements futurs et les performances opérationnelles et ne sont valables qu'à la date de ce communiqué. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. De plus, l'incidence de la COVID-19 sur les opérations, les flux de trésorerie et la situation financière de l'industrie dans laquelle la société exerce ses activités et sur la société elle-même continue d'évoluer et toute information prospective énoncée dans les présentes à l'égard de ces questions est sujette à changement et l'impact réel peut différer des attentes de manière significative.

Des informations supplémentaires sont disponibles dans le rapport de gestion de la société, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

