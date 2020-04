Les services essentiels offerts par les distributeurs d'énergie québécois menacés par une forte baisse de la consommation





MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les distributeurs d'énergie québécois continuent actuellement, malgré la crise sanitaire, de fournir divers carburants énergétiques aux automobilistes et aux transporteurs, des combustibles liquides pour assurer le chauffage de résidences, et des lubrifiants pour la maintenance de nos infrastructures stratégiques québécoises.

À la suite d'une première évaluation terrain des chiffres des dernières semaines en provenance de ses membres, l'Association des distributeurs d'énergie du Québec (ADEQ) constate une baisse de consommation de 40 à 50 % des produits et services de son industrie. Une réalité qui touche les stations-service, mais qui est également perceptible du côté résidentiel, institutionnel, commercial, agricole et industriel. Contrairement à certains autres types d'entreprises offrant des services essentiels dont la clientèle augmente depuis le début de l'éclosion de la COVID-19 au Québec, les revenus pourraient continuer de diminuer pour les membres de l'ADEQ, avec la réduction des déplacements locaux et interrégionaux.

« Dans certaines régions du Québec, une seule station-service peut être présente à des kilomètres à la ronde et représente un service essentiel à longueur d'année pour la communauté qu'elle dessert. L'ADEQ et ses membres se battent constamment pour ne pas laisser des localités sans ce service essentiel », rappelle Sonia Marcotte, PDG de l'ADEQ, dont les membres emploient 17 000 travailleurs qualifiés et opèrent 2 300 points de service sur tout le territoire québécois.

« Nous continuons de collaborer avec les gouvernements, tant du Québec que les municipalités, afin que les risques actuels liés au manque de liquidités soient soulevés et atténués, pour la durée de la crise mais également une fois qu'elle sera terminée. Nous comptons bien être toujours en fonction au sortir de la crise et nous savons que les communautés comptent aussi sur nous », conclut Madame Marcotte.

