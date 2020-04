FoodRescue.ca, de l'organisme Second Harvest, accorde plus de 4,5 millions de dollars aux organisations communautaires afin de distribuer de l'aide alimentaire aux Canadiens





TORONTO, le 6 avril 2020 /CNW/ - FoodRescue.ca, de l'organisme Second Harvest, a annoncé la création d'un fonds de 4,5 millions de dollars destiné aux communautés. Ce fonds vise à donner aux organisations communautaires locales du pays les moyens de fournir de l'aide alimentaire aux Canadiens qui en ont le plus besoin.

Alors que le bilan humain de la pandémie de COVID-19 s'aggrave, un nombre sans précédent de Canadiens se demandent pour la première fois de leur vie s'ils arriveront à nourrir leur famille.

Second Harvest travaille jour et nuit et intensifie ses activités pour répondre aux besoins alimentaires d'urgence par l'intermédiaire de sa plateforme FoodRescue.ca. Cette plateforme gratuite et facile à utiliser permet aux entreprises disposant de surplus alimentaires d'entrer en relation avec des organisations caritatives et à but non lucratif situées à proximité et de faire des dons alimentaires.

Le nouveau programme d'aide financière n'aurait pas été possible sans la généreuse contribution de 100 millions de dollars du gouvernement du Canada à diverses organisations alimentaires afin de répondre aux besoins urgents des Canadiens les plus vulnérables dans tout le pays.

« Notre pays doit se montrer solidaire dans la lutte contre cette pandémie. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son appui qui nous aide à mener à bien notre mission : faire en sorte qu'aucun Canadien ne se sente abandonné. Nous savons que les organismes de charité et à but non lucratif bien établis disposent de ressources auxquelles les petites organisations (les groupes locaux, les refuges, les programmes alimentaires et autres) n'ont tout simplement pas accès, a déclaré Lori Nikkel, PDG de Second Harvest. Pour ces groupes, de l'argent, c'est de la nourriture pour les familles dans le besoin. Sans le soutien de ces groupes, nous risquons de voir des communautés entières et des populations vulnérables tomber entre les mailles de notre filet de sécurité sociale ».

Second Harvest est la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada. Elle compte sur de nombreux réseaux pour récupérer les denrées périssables dans la chaîne d'approvisionnement et les acheminer aux organismes de charité et à but non lucratif. Ces derniers veillent à leur tour à les distribuer au sein de leur communauté, aux familles en manque de nourriture ou qui souffrent d'insécurité alimentaire. La crise de la COVID-19 exerce une forte pression sur les ressources de ces réseaux qui doivent aujourd'hui redoubler d'effort.

« Nous travaillons déjà avec de généreux donateurs de denrées alimentaires comme Loblaw, Starbucks, Sysco et bien d'autres, mais il y a encore du travail à faire, a précisé Mme Nikkel. Il existe d'autres types d'entreprise alimentaire, comme des fermes qui ont besoin d'écouler leurs récoltes ou des marchands locaux. Nous pouvons les mettre en contact avec des organismes au sein de leurs propres communautés et ainsi, ils peuvent vraiment changer les choses ».

Les groupes communautaires de toutes sortes qui font face à une demande accrue en services et en soutien alimentaires peuvent remplir une demande d'aide financière par l'intermédiaire de FoodRescue.ca. Cette aide sera versée au cours des prochaines semaines.

« Le gaspillage alimentaire est un véritable fléau dans notre pays. Plusieurs personnes risquent de souffrir de la faim en raison de la crise actuelle et il est impensable de laisser périr des aliments sains, a déclaré Domenic Padula de MetroWorks Halifax. Grâce à FoodRescue.ca, nous avons pu améliorer le contenu de nos boîtes de denrées alimentaires destinées aux membres de la communauté avec de la nourriture saine et de qualité, chaque semaine. Nous donnons ainsi une seconde chance à des aliments qui autrement s'en iraient à la décharge ».

Pour éviter le gaspillage en cette période de crise, les entreprises qui ont des surplus alimentaires sont invitées à se rendre sur le site FoodRescue.ca et à se mettre en contact avec les organisations locales dans le besoin. Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'aucun Canadien ne souffre de la faim.

A propos de Second Harvest

Second Harvest est la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada et un organe mondial de réflexion dans ce domaine. Intervenant à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de la ferme au commerce de détail, Second Harvest récupère les surplus de nourriture pour éviter leur rejet dans les décharges et ses conséquences environnementales. Depuis 1985, Second Harvest a redistribué plus de 70 millions de kilos de nourriture et prévenu l'émission dans l'atmosphère de 192 millions de livres de gaz à effet de serre (87 000 tonnes). Avec le soutien de centaines d'entreprises, de fondations et les communautés, Second Harvest récupère et livre suffisamment de nourriture pour offrir plus de 50 000 repas par jour dans un réseau croissant constitué de plus de 1 500 organismes sociaux répartis dans l'ensemble du pays. Second Harvest a également créé FoodRescue.ca, une plateforme en ligne gratuite qui relie les entreprises ayant des surplus de nourriture invendus à des organisations locales afin de protéger l'environnement et procurer une sécurité alimentaire. En réponse à la pandémie mondiale, Second Harvest a pris les rênes de la Food Rescue Canadian Alliance (FRCA), une alliance réunissant les secteurs public, privé et à but non lucratif pour assurer la distribution alimentaire aux personnes les plus vulnérables de nos communautés, d'un océan à l'autre.

