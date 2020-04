Partenariat entre Télé-Québec et le gouvernement du Québec pour accompagner davantage les jeunes dans leur soif d'apprendre





QUÉBEC, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - En cette période inédite de fermeture prolongée des établissements scolaires dans l'ensemble de la province, Télé-Québec et le gouvernement du Québec s'associent dans le but d'offrir des contenus originaux pour répondre à la soif d'apprendre des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire qui ne se tarit pas, même à l'extérieur des murs de la classe. Ce projet d'envergure permettra à Télé-Québec de proposer des rendez-vous quotidiens à la télé et sur le Web. Ceux-ci seront regroupés sur une toute nouvelle plateforme, enclasse.telequebec.tv, et seront accessibles à compter du lundi 13 avril. Télé-Québec se joint ainsi à l'effort collectif mis en place par le gouvernement du Québec pour outiller les parents et accompagner les enfants de façon ludique dans le maintien de leurs acquis en leur proposant des contenus éducatifs, pertinents, rigoureux et de qualité.

« La période de confinement en famille apporte son lot de défis aux parents du Québec. Depuis les premiers jours, Télé-Québec a tout mis en oeuvre pour être présente pour les familles en réaménageant et en bonifiant ses contenus multiplateformes. Nous savons que nous avons un rôle de premier plan à jouer sur le plan éducatif et nous sommes très fiers de collaborer avec le gouvernement du Québec pour continuer de susciter la curiosité et le goût d'apprendre chez les élèves et ainsi leur permettre de maintenir leurs acquis. Plusieurs personnalités appréciées des jeunes sont mises à contribution dans notre mission pour que nos jeunes continuent à entraîner leur cerveau », a affirmé la présidente-directrice générale de Télé-Québec, Mme Marie Collin.

« Je salue la collaboration exceptionnelle de Télé-Québec, qui a permis la mise en place d'une offre de contenus multi-plateformes pour les enfants, les adolescents et les parents. Cette initiative, qui s'ajoute à la trousse à outils que nous avons mise à la disposition des élèves et de leurs parents, permettra aux jeunes de maintenir leurs acquis scolaires durant la période de fermeture de nos écoles. Notre gouvernement est fier de s'associer à Télé?Québec pour la réalisation de ce beau projet », a pour sa part déclaré le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge.

Pour la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, Télé-Québec est un allié naturel dans les efforts du gouvernement pour appuyer les familles. « Télé-Québec est une institution qui contribue à l'épanouissement de la société québécoise, et nous sommes fiers de la qualité de sa programmation. En ces temps de confinement, l'annonce d'aujourd'hui témoigne plus que jamais de la pertinence de notre télévision publique. Ce partenariat souligne une fois de plus le rôle essentiel que joue Télé-Québec dans l'accès au savoir et à la connaissance, et ce, pour l'ensemble des familles du Québec. Je tiens à remercier l'équipe de Télé-Québec pour sa collaboration et à saluer sa capacité à mobiliser ses forces vives pour préserver les acquis de nos jeunes. »

« Entraîne ton cerveau avant qu'il se transforme en jello! »

Télé-Québec donnera rendez-vous aux jeunes du lundi au vendredi, que ce soit à la télévision ou encore au bout du clavier sur enclasse.telequebec.tv . Alors que les jeunes du préscolaire et du primaire pourront profiter de contenus spécialement pensés pour eux en matinée, ceux du secondaire pourront entraîner leur cerveau en après-midi, avec de tout nouveaux contenus.

Programmation pensée pour le préscolaire | Moments de réconfort pour les tout-petits

Trois fois par jour du lundi au vendredi (à 7 h 29, 8 h 54 et 17 h 27), alors qu'ils profiteront d'une programmation jeunesse pensée expressément pour eux, les tout-petits de 4 et 5 ans pourront passer de courts Moments doux avec Passe-Partout, au cours desquels la comédienne Élodie Grenier veillera à réconforter les enfants du préscolaire sur le ton de la confidence.

De 10 h à midi | Le primaire en classe

Un peu plus tard en matinée, ce sera au tour des élèves du primaire de maintenir leurs acquis tout en passant de bons moments sur le Web, puis à la télé. À 10 h, du lundi au vendredi sur enclasse.telequebec.tv , trois des animateurs de Cochon dingue, Pascal Morrissette, Pascal Barriault et Valérie Chevalier, proposeront Une dictée complètement dingue. En direct, ils feront la lecture d'un texte drôle, intéressant et surprenant que les enfants devront écrire et corriger « tous ensemble », de manière interactive. À 10 h 30, les jeunes du primaire pourront se tourner vers la télévision, alors que Pascal Morrissette et Anaïs Favron animeront en alternance L'école à la maison. Accompagnés de « vrais » enseignants, ils présenteront une foule de segments dynamiques qui abordent de manière ludique les différents aspects du cursus scolaire. Place aux jeux, aux jeux?questionnaires et aux expériences éducatives! Tout de suite après, de 11 h à midi, ils pourront continuer d'apprendre une multitude de trucs avec les émissions 100 % Animal, Cochon dingue et Génial!, diffusées en rappel.

De 15 h 30 à 17 h | Le secondaire en classe

En après-midi, Télé-Québec offrira de nouveaux contenus aux élèves du secondaire. Ils auront d'abord rendez?vous à la télévision à 15 h 30 avec Les suppléants. Au cours de cette production télé originale, les personnalités appréciées des ados Catherine Brunet et Pier-Luc Funk tenteront de trouver les meilleurs nouveaux suppléants du secondaire qui aideront les ados à se réapproprier les matières scolaires pendant la pandémie. Évidemment, ils seront accompagnés d'une équipe de recherchistes et de professeurs aguerris. Tout de suite après, à 16 h, les jeunes pourront bonifier leurs acquis à la télé avec Encore plus Génial! en rappel.

Les élèves du secondaire auront également rendez-vous avec le scientifique Martin Carli et le slammeur Élémo (Marc-Olivier Jean) sur enclasse.telequebec.tv . Avec l'énergie et la verve qu'on lui connaît, le premier leur présentera les capsules Dans la tête de Martin Carli, au cours desquelles il leur transmettra une foule d'informations et leur proposera des défis en sciences et en mathématiques. Le deuxième leur offrira un atelier d'écriture créative inspirée du slam qui répondra à leur désir et à leur besoin de s'exprimer en les sensibilisant au pouvoir des mots et à l'importance de bien les utiliser. Le slammeur les invitera à lui envoyer leurs essais par vidéo ou par écrit, tout cela dans le but de les inciter à écrire.

D'autres nouvelles capsules d'apprentissage en sciences, en mathématiques et en histoire seront également diffusées sur enclasse.telequebec.t v pour les élèves du primaire et du secondaire dès le 13 avril.

Véritable coup de pouce pour les parents

En plus de cette offre présentée sur le Web et à la télé à des moments fixes tout au long de la semaine, plus de 1 000 contenus éducatifs seront accessibles en tout temps sur la nouvelle plateforme enclasse.telequebec.tv , dès le 13 avril. Et la plateforme sera bonifiée de jour en jour. Pour faciliter au maximum la tâche des parents (qui, faut-il le rappeler, ne sont pas des enseignants), les contenus existants seront classés par années scolaires, puis par matières. On trouvera ainsi, au même endroit, plusieurs contenus déjà existants provenant tant de la télé que de La CLEF et de La Fabrique culturelle, qui cadrent parfaitement bien avec les enseignements du secondaire ou du primaire.

Finalement, sur une note plus humoristique, les parents prendront assurément plaisir à découvrir Père à tout faire confiné!, une nouvelle série hebdomadaire de courtes capsules Web portée par l'humoriste Mathieu Cyr. Lui?même père d'enfants de 5 et 8 ans, il présentera le quotidien mouvementé d'un papa en temps de COVID-19 et partagera avec nous des solutions pour accompagner les parents de façon drôle et créative!

Télé-Québec est fière de contribuer à outiller les parents et d'accompagner les enfants, peu importe leur origine ou leur lieu de résidence, en leur proposant des contenus éducatifs, pertinents, rigoureux et de qualité. Ce confinement bien involontaire donne naissance à des mouvements d'entraide extraordinaires dans notre société en ce moment. Télé-Québec et le gouvernement du Québec sont heureux de s'associer pour contribuer, à leur façon, au maintien des acquis des élèves du Québec.

À propos de Télé-Québec

Télé-Québec est le média public à vocation éducative et culturelle du Québec. Multiplateforme, Télé-Québec propose une programmation unique qui a pour but de cultiver le goût du savoir, de favoriser l'acquisition de connaissances, de susciter la réflexion, de promouvoir la vie artistique et culturelle d'ici, et de refléter les réalités régionales et la diversité du Québec. Outre son siège social établi à Montréal, la Société compte dix bureaux régionaux. On peut suivre Télé-Québec sur Facebook, Twitter et Instagram. telequebec.tv.

