Reprise des cours à distance - Félicitations aux établissements qui s'adaptent aux réalités des étudiants des Premières Nations





WENDAKE, QC, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) tient à remercier les établissements d'enseignement postsecondaire qui ont adapté la reprise des cours aux réalités des étudiants des Premières Nations. Le CEPN et l'Institution Kiuna unissent leurs efforts et invitent l'ensemble des établissements à faire de même.

La majorité des étudiants des Premières Nations est retournée dans sa communauté pour être près de ses proches à l'annonce de la suspension des cours. En effet, depuis l'annonce du 13 mars dernier, les mesures de confinement se resserrent, obligeant les étudiants à poursuivre leurs cours dans des conditions défavorables aux études. Il suffit de penser à la surpopulation des logements ou à des aspects plus techniques comme la bande passante en région éloignée.

« Certains étudiants des Premières Nations de niveau postsecondaire vivent un surcroît d'anxiété puisqu'ils n'ont accès ni à leur matériel scolaire, ni à de l'équipement informatique approprié, ni même à Internet. Nous redoublons d'efforts pour pallier ces lacunes », a déclaré M. Denis Gros-Louis, directeur général du CEPN. « Cependant, il est important de souligner les efforts de nombreux établissements d'enseignement postsecondaire qui ont, à l'instar de Kiuna, pris des mesures pour faciliter un retour aux études tout en amenuisant les facteurs anxiogènes liés à la crise actuelle, à la reprise des cours et à la conciliation études-famille », a renchéri M. Gros-Louis.

L'Institution Kiuna, le seul collège des Premières Nations, est ouverte à tous et affiche un taux de réussite moyen d'environ 75 %. Malgré le contexte actuel, son équipe innove et met en oeuvre des pratiques gagnantes pour poursuivre sa mission d'assurer la réussite de ses étudiants. « L'Institution Kiuna est une école à échelle humaine et le prouve d'autant plus dans les circonstances actuelles. La réalité de CHACUN de ses étudiants est prise en considération par les enseignants dans la réorganisation des cours et des modalités d'évaluation », a ajouté la directrice associée de Kiuna, Mme Prudence Hannis.

Le CEPN invite les établissements d'enseignement postsecondaire à faire preuve d'empathie et de souplesse afin de faciliter cette rentrée scolaire virtuelle pendant une période hors du commun. « Tous les étudiants doivent avoir des chances égales de se prévaloir de la poursuite de leurs cours et de réussir ces derniers, peu importe leur lieu de résidence, leur environnement ou leurs réalités », a conclu M. Gros-Louis.

À propos du CEPN

Le CEPN est un organisme qui oeuvre depuis 35 ans dans la réalisation du droit des Premières Nations d'exercer leur pleine compétence en matière d'éducation grâce à la mise en place d'un système d'éducation complet, doté de ressources adéquates, conçu et géré selon leurs valeurs et leurs cultures. Pour plus d'information, rendez-vous sur son site Internet au www.cepn-fnec.com.

À propos de Kiuna

L'Institution Kiuna est un centre d'études collégiales des Premières Nations situé à Odanak. Mise sur pied par le CEPN en 2011, Kiuna a pour objectif d'améliorer la réussite scolaire et d'augmenter les niveaux de scolarisation en offrant un milieu d'apprentissage qui respecte l'identité, les valeurs et les traditions des Premières Nations et qui s'en inspire. www.kiuna-college.com

