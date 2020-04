Quantstamp observe : une nouvelle forme de gouvernance décentralisée dans Ethereum émerge pour agir comme un filet de sécurité pour Maker, avec une couverture de garantie pour contrats intelligents par le biais de Chainproof





SAN FRANCISCO, 6 avril 2020 /PRNewswire/ -- Quantstamp, une société de sécurité blockchain de premier plan, observe une forme émergente de gouvernance décentralisée, tout en sécurisant le Backstop Contract (contrat filet de sécurité) du groupement Maker. En raison de la volatilité extrême du marché des cryptomonnaies, la communauté de la finance décentralisée, ou « DeFi », se mobilise pour combler une insuffisance dans le collatéral Maker en formant le DAI Backstop Syndicate, afin de protéger le stablecoin DAI.

Le 12 mars 2020, la monnaie numérique stabilisée connue sous le nom de DAI, utilisant l'informatique distribuée et les contrats intelligents, a été dévaluée d'environ 1 USD. Cela a mis en péril l'ensemble de l'écosystème composé d'outils financiers d'utilisation libre du secteur de la finance décentralisée. Lors d'un récent sommet atteint en février 2020, plus de 1 milliard USD en valeur a été investi et sécurisé au sein du système DeFi.

Au cours d'une période d'extrême volatilité du marché, de congestion des transactions sur blockchain et de paramètres réseau insuffisants, le système Maker s'est retrouvé surchargé de « mauvaises dettes » en « sous-collatéralisation » d'une valeur d'environ 4,5 millions de dollars. Pour combler le déficit, solder la dette du système et restaurer le DAI à son niveau échelon, le protocole Flop de Maker a déclenché une opération de production de bloc et de monnaie (minting) et une vente aux enchères.

Pour protéger la vente aux enchères, la communauté DeFi s'est mobilisée pour créer le DAI Backstop Syndicate, fonctionnant collectivement comme un « acheteur de dernier recours ». Dans ce qui serait normalement considéré comme une action s'apparentant à une gouvernance, cette réponse rapide émanant d'un groupe décentralisé des participants, utilisateurs et concurrents de l'écosystème garantissait que l'écosystème DeFi se stabiliserait et serait protégé pour un avenir prospère à long terme.

Quantstamp est intervenue pour rapidement sécuriser le logiciel du groupement protégeant les actifs de la communauté et consolider de façon indépendante les paramètres réseau dans le cadre de l'enchère avec le soutien technique de Maker. Quantstamp fournit également une couverture de garantie pour contrats intelligents par le biais de Chainproof pour couvrir la valeur du Backstop Contract afin d'aider davantage à protéger la communauté DeFi.

« C'est une réelle inspiration de voir la communauté DeFi se mobiliser si rapidement pour former un groupement ''acheteur de dernier recours'', commençant avec seulement 1 DAI », a déclaré Richard Ma, PDG de Quantstamp. « Cela a réduit l'obstacle à la participation et a contribué à stabiliser l'écosystème, qui est essentiellement une forme émergente de gouvernance communautaire. »

Si ces offres « d'acheteur de dernier recours » sont remportées par le groupement décentralisé, les contributeurs recevront des actifs du réseau de façon proportionnelle à leur offre en DAI. La vente aux enchères a établi une valeur d'enchère minimale de 50 000 DAI, ce qui a considérablement réduit la participation. Alors que le logiciel et ses fonds étaient le coup d'un examen de sécurité de Quantstamp, ils ont constaté que l'obstacle à la participation avait non seulement fortement réduit, mais aussi qu'en permettant à quiconque de participer ouvertement par le biais du groupement, une communauté mondiale avait spontanément formé un filet de sécurité pour une monnaie sans État.

Ces types d'actions s'apparentant à de la gouvernance sont, à cette échelle, sans précédent. Ce filet de sécurité, avec plus de 400 000 DAI recueillis, a vu la participation communautaire de membres enthousiastes de l'écosystème #DeFi aux États-Unis, en Italie, en Argentine, en Chine et plus encore.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1141301/Quantstamp_backstop_syndicate.jpg

