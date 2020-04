Mindray livre, en 15 jours, le premier lot de dispositifs médicaux en Italie





SHENZHEN, Chine, 6 avril 2020 /PRNewswire/ -- Mindray, l'un des principaux fournisseurs de solutions et de dispositifs médicaux, a reçu un contrat du Gouvernement italien en vue de fournir près de 10 000 dispositifs médicaux pour surveiller et traiter les patients atteints de COVID-19. Le premier lot de matériel médical, comprenant 5 000 moniteurs de surveillance des patients et 400 ventilateurs, a atterri en Italie le 28 mars. En deux jours, tous les dispositifs ont été installés dans les grands hôpitaux lancés dans une course contre la montre pour sauver les personnes gravement malades. Il n'a fallu que 15 jours à la société pour livrer et installer le premier lot de dispositifs à partir de la réception de la commande.

La société accélère également la production et la livraison de matériel médical, dont le deuxième lot de ventilateurs qui devrait être livré ces prochaines semaines, afin de contribuer à atténuer la pression exercée par la pandémie sur le système de santé local.

Fabio Pitzoi, le Directeur général de Mindray Italie, a déclaré : « Pour répondre à cette demande sans précédent, nous avons coordonné les ressources du siège avec les réseaux de distribution locaux afin accélérer l'ensemble du processus, en veillant à ce que tout le matériel nécessaire soit livré sous 15 jours. Nous nous attachons à fournir les meilleures solutions médicales et la meilleure expertise pour aider nos compatriotes à vaincre ce virus. »

Au fur et à mesure de la propagation du virus, une série de webinaires a été lancée et animée par Mindray avec des cliniciens en première ligne en Chine, en Espagne, en Italie et nombre d'autres pays, pour échanger sur les connaissances cliniques relatives à la prévention des infections et au traitement des patients. Mindray a également fait don aux régions les plus touchées du nord de l'Italie de dispositifs médicaux de maintien des fonctions vitales.

David Yin, le Président adjoint du groupe Mindray, a déclaré : « Durant la pandémie, Mindray estime qu'il est de sa responsabilité de se tenir aux côtés des populations en Italie, en Europe et dans d'autres pays gravement touchés et de lutter côte à côte. Active en tant qu'appui technologique médical fort pour l'humanité, la société est certaine que nous allons remporter la bataille ensemble. »

Depuis la flambée de COVID-19, Mindray, fort de ses 300 employés basés en Europe, collabore avec des partenaires sur place et des experts médicaux pour aider les systèmes de santé locaux à faire face à cette crise sanitaire mondiale. Mindray a également mis en place une plateforme de communication internationale permettant à plus de 400 000 personnels médicaux de plus de 110 pays de partager leur expérience de la lutte contre le virus.

Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici ou consulter le site Web de Mindray.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1141730/Mindray_Completes_First_Batch_Delivery_of_Medical_Devices_to_Italy_within_15_Days.jpg

Communiqué envoyé le 6 avril 2020 à 04:53 et diffusé par :