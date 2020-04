CGTN : hommage aux soignants emportés par le coronavirus





BEIJING, 6 avril 2020 /PRNewswire/ -- Impitoyable, le nouveau coronavirus a privé des milliers de personnes de leurs proches en Chine. Mais perdre la vie ne signifie pas disparaître pour toujours. CGTN s'est penchée sur la vie des personnes qui ont succombé au coronavirus depuis le début de l'épidémie.

Pour en savoir plus sur ces médecins et autres victimes du nouveau coronavirus en Chine, visitez la page commémorative interactive de CGTN.

Liu Yang n'aurait jamais imaginé que cet échange avec son père, à distance, serait leur dernier. Son père Liu Zhiming, un éminent neurologue, est décédé le 18 février après avoir été infecté par le nouveau coronavirus.

Liu était directeur du Wuhan Wuchang Hospital, l'un des hôpitaux désignés par le gouvernement municipal de Wuhan le 21 janvier dernier pour traiter les patients infectés ou suspectés d'être infectés par le nouveau coronavirus. « Il m'a appelé pour me demander de lui préparer des vêtements. Il a dit qu'il avait trop de travail pour rentrer à la maison. Je l'ai senti essoufflé », a déclaré sa femme Cai Liping, infirmière en chef au sein de l'unité de soins intensifs du Wuhan Third Hospital.

Bourreau de travail, cela faisait trois jours consécutifs qu'il était en service et travaillait à la transformation d'une partie de l'hôpital en des salles d'isolement qui ont commencé à recevoir des patients infectés le 23 janvier. C'était le jour de la mise en confinement de Wuhan et aussi le jour où Liu a été diagnostiqué positif au COVID-19.

Il a été hospitalisé le lendemain et mis sous respirateur peu de temps après, ne parlant que par téléphone avec Cai, qui travaillait à un rythme effréné sur des cas graves de COVID-19. Les derniers jours, il a refusé d'être intubé, selon Hong Yi, secrétaire du comité de discipline du Wuchang Hospital. « Il craignait d'infecter son équipe. »

Le jour de son décès, il y avait 431 patients atteints du COVID-19 dans son hôpital. Il s'agit du premier directeur d'hôpital connu à être décédé du coronavirus.

Outre les professionnels médicaux aguerris en première ligne dans cette bataille contre COVID-19, il y a également de jeunes médecins en début de carrière tels que Xia Sisi, gastro-entérologue à l'Union Jiangbei Hospital de Wuhan. Elle est décédée des suites de l'infection fin février. Selon ses collègues, elle aurait été infectée en janvier alors qu'elle soignait une patiente âgée présentant des symptômes du nouveau coronavirus.

Cinq jours plus tard, elle avait une fièvre de 38,9 degrés Celsius et ressentait une oppression au niveau de la poitrine. Elle a été hospitalisée ce même jour. Alors qu'elle se croyait prête à sortir et à retourner en première ligne quelques jours plus tard en voyant que ses symptômes s'étaient résorbés, son état s'est détérioré. Son mari Wu Shilei, chirurgien au Wuhan Pu'ai Hospital, s'est précipité aux urgences le 7 février. Le coeur de son épouse s'était arrêté de battre. Les médecins ont intubé et ressuscité Xia après l'avoir mise sous assistance ECMO, puis l'ont transférée dans un hôpital spécialisé en soins intensifs. Mais elle est restée dans le coma et s'est éteinte le 23 février.

De retour à la maison, Wu ne parvenait pas à accepter sa mort. « Nous avions promis de nous battre ensemble en première ligne lorsqu'elle se serait de nouveau sur pieds. » Il ne savait pas quoi dire à leur fils de deux ans. « Jiabao pense que sa mère travaille toujours à l'hôpital. »

À ce jour, on dénombre au moins 46 soignants décédés en Chine suite à l'épidémie de coronavirus. Certains avaient des décennies d'expérience tandis que d'autres commençaient tout juste leur mission d'aider les autres. Li Wenliang, l'ophtalmologiste qui en décembre a diffusé le rapport d'un patient pour alerter les anciens étudiants de son école de médecine de l'existence du coronavirus, est décédé à 34 ans. Song Yunhua, médecin dans un centre médical communautaire, a été renversée par une moto après avoir travaillé de longues heures au dépistage du virus chez les patients. Elle avait 46 ans.

Beaucoup de ces médecins ont probablement été exposés au coronavirus entre la fin de l'année 2019 et janvier, alors que le nouveau virus venait à peine de voir le jour. Les soignants ont rencontré des patients potentiellement atteints du COVID-19 avant que ce dernier ne soit identifié comme une souche de coronavirus distincte, ils ont donc porté l'équipement de protection et suivi les procédures correspondant aux maladies infectieuses de faible intensité. Ils ignoraient alors qu'ils étaient entrés en contact avec un virus grave et mystérieux qui allait évoluer en pandémie mondiale quelques mois plus tard.

Ces médecins ont fait preuve du plus grand professionnalisme et de la plus grande préoccupation à l'égard de leurs collègues et patients dans les moments les plus sombres. Ils resteront un exemple pour ceux qui aspirent à suivre leurs traces, comme Liu Yang, qui est maintenant étudiante en première année de médecine à l'école même où son père Liu Zhiming a obtenu son diplôme.

