Le SNUH fournit un traitement médical adapté pour garantir le système médical sud-coréen pendant la crise du COVID-19





SÉOUL, Corée du Sud, 6 avril 2020 /PRNewswire/ -- L'Hôpital national de l'Université de Séoul (Seoul National University Hospital?SNUH), en Corée du Sud, traite les patients asymptomatiques ou souffrant de symptômes légers du COVID-19 dans des installations d'isolement appelées « Centres de traitement ». Cette mesure a été prise à la fin du mois de février, à la suite de l'augmentation significative de cas confirmés de COVID-19, afin de garantir la prise en charge médicale des personnes atteintes de maladies graves, rares ou incurables.

Le SNUH a transformé son centre de formation, situé à Mungyeong, dans la province du Gyeongsang du Nord, et disposant de 100 chambres, en centre de traitement. Les patients touchés par le COVID-19 qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés sont dirigés vers ce centre et surveillés afin d'éviter la propagation du virus.

Une équipe médicale qui se trouve dans un centre de surveillance à Séoul, à environ 160 kilomètres du centre de traitement, prend en charge ces patients. Des médecins et des infirmières les contactent deux fois par jour par conférence vidéo. Des données médicales telles que l'électrocardiogramme (ECG), la pression artérielle, la saturation en oxygène, le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire sont recueillies par des moniteurs de signes vitaux et transmises en temps réel au centre de surveillance.

Ce modèle innovant de traitement des cas bénins de COVID-19, conçu et proposé par le SNUH, a été bien accueilli et plus de 16 Centres de traitement sont actuellement fonctionnels en Corée du Sud.

« Le fait de trier les patients en fonction de la gravité de la maladie et d'assurer les soins médicaux les mieux adaptés explique pourquoi le système de soins de santé sud-coréen ne s'est pas effondré, même lorsque près de 9000 cas de COVID-19 ont été confirmés », a déclaré Yon Su Kim, président et directeur général du SNUH.

L'Hôpital national de l'Université de Séoul est un hôpital tertiaire à la pointe du progrès médical en Corée du Sud depuis plus de 130 ans. Il a été fondé en 1885 en tant que premier et plus grand hôpital de Corée.

Le SNUH emploie près de 7000 personnes et contient 1779 lits. Près de 2,3 millions de patients en consultation externe et 600 000 patients hospitalisés sont traités au SNUH chaque année. Il est à la pointe du système de soins de santé coréen et contribue à la santé mondiale grâce aux réseaux suivants : le SNU Bundang Hospital, le SMG-SNU Boramae Medical Center, le SNUH Healthcare System Gangnam Center, le National Traffic Injury Rehabilitation Hospital et le Sheikh Khalifa Specialty Hospital (SKSH), situé aux Émirats arabes unis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1140729/SNUH_Medical_Center_Seoul.jpg

Communiqué envoyé le 6 avril 2020 à 04:00 et diffusé par :