Déclaration de Lifesize sur la confidentialité mise en oeuvre dans ses solutions de visioconférence





Tandis que le secteur de la visioconférence enregistre une croissance inédite et que s'expriment des inquiétudes quant à la confidentialité des utilisateurs sur d'autres plates-formes, Lifesize ? acteur mondial de l'innovation dans le secteur des solutions de collaboration vidéo et de productivité des réunions ? réaffirme son engagement en matière de confidentialité des données, grâce à une stratégie à la hauteur des attentes de ses clients professionnels.

« La confidentialité et la sécurité sont d'une importance capitale. Lifesize s'appuie sur elles pour offrir une expérience de visioconférence réellement adaptée à l'entreprise », commente Craig Malloy, PDG de Lifesize et Serenova. « Dans le monde entier, des entreprises font confiance à nos solutions pour leurs communications professionnelles les plus cruciales et leurs données les plus sensibles. Cette confiance serait réduite à néant si l'une quelconque de nos pratiques ne traitait pas la confidentialité de nos clients avec le niveau de respect et de sérieux le plus élevé. L'unique objectif de notre entreprise est d'offrir une valeur ajoutée à nos clients à travers nos solutions. Nous ne traiterons jamais ces derniers comme un produit, ni leurs données comme un flux de revenus. »

L'engagement permanent de l'entreprise vis-à-vis de la confidentialité est renforcé par la Politique de confidentialité de Lifesize:

Lifesize n'échange pas, ne loue pas et ne revend pas les informations sur ses clients ou ses utilisateurs à des entreprises non affiliées. Des informations personnelles peuvent être partagées avec des tiers qui collaborent avec Lifesize ou interviennent à ses côtés pour fournir des produits et des services, comme les distributeurs, revendeurs, transporteurs et prestataires de services.

Lifesize met en oeuvre le chiffrement de bout en bout pour tout appel de point à point dès lors qu'un logiciel ou équipement Lifesize est utilisé. Activé en permanence, ce chiffrement ne peut en aucun cas être désactivé.

Lifesize ne stocke pas les informations personnelles plus longtemps que nécessaire et uniquement pour fournir des services aux clients.

Avant de communiquer des informations personnelles pour une raison autre que celles décrites dans sa Politique de confidentialité, Lifesize obtient d'abord le consentement par e-mail ou par clics ou donne la possibilité de refuser en ligne, conformément à la législation en vigueur.

Lifesize tient ses fournisseurs responsables du respect de la loi et vérifie régulièrement leurs déclarations, certifications et homologations en matière de confidentialité et de sécurité des données.

Pour garantir que les informations personnelles des utilisateurs restent confidentielles et sécurisées, chaque collaborateur de Lifesize doit obligatoirement suivre une formation complète sur la sécurité et la confidentialité des données.

Lifesize met en oeuvre une série de mesures techniques et organisationnelles respectueuses des normes du secteur pour sécuriser les informations personnelles contre l'utilisation, la perte, la divulgation ou l'accès non autorisés.

Lifesize respecte les réglementations fédérales et internationales en matière de confidentialité des données, comme le CCPA (California Consumer Privacy Act) et le RGPD (règlement général sur la protection des données).

Des contenus et articles de blog utiles, ainsi que des documents complémentaires concernant les pratiques de confidentialité et de sécurité de Lifesize, sont disponibles depuis la page suivante: https://www.lifesize.com/en/privacy-commitment.

À propos de Lifesize

Entreprise internationale spécialisée dans les communications professionnelles, Lifesize contribue à une meilleure collaboration au sein des entreprises, à une interaction plus poussée avec les clients et à une production plus élevée des salariés. Associant des solutions phares de visioconférence basées sur le cloud et des systèmes intégrés pour les salles de réunion, Lifesize permet des connexions en face à face pour tous, en tout lieu et sur n'importe quel appareil. Découvrez pourquoi des organisations comme Yelp, l'Armée du Salut, l'université de Yale et la NASA font confiance à Lifesize pour les communications stratégiques de leurs équipes en visitant www.lifesize.com ou en suivant l'entreprise @Lifesize sur Twitter.

Lifesize et le logo Lifesize sont des marques commerciales de Lifesize, Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Communiqué envoyé le 6 avril 2020 à 02:05 et diffusé par :