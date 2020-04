Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le lundi 6 avril 2020

Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 6 avril 2020. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. Point de presse avec la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, et...

Le 3 avril dernier, l'Hôpital général juif de Montréal a émis une nouvelle directive stipulant qu'aucun partenaire ni autre accompagnant-e ne serait autorisé en salle d'accouchement laissant ainsi les femmes et les personnes enceintes seules pour...

L'avis de rappel d'aliments diffusé le 26 mars 2020 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur le produit. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par...