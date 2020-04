Message de Sa Majesté la Reine au peuple canadien sur la pandémie de COVID-19





Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, souhaite transmettre un message à l'intention de tous les Canadiens de la part de Sa Majesté la Reine :

« Alors que le peuple canadien connait des changements profonds et rapides dans son quotidien, nous sommes tous préoccupés par ce que l'avenir nous réserve. Il peut être difficile de garder l'espoir face aux pertes et à l'incertitude, mais les Canadiens ont de nombreuses raisons d'être optimistes, même dans les moments les plus difficiles.

À travers le Canada, d'innombrables personnes continuent de prendre soin des plus vulnérables et de fournir les services essentiels à leurs concitoyens. Je suis reconnaissante de leur dévouement et de l'espoir qui en découle.

Au cours des semaines et des mois à venir, le peuple canadien devra continuer à travailler collectivement pour assurer la santé et la vitalité de nos communautés. Je sais que les Canadiens resteront optimistes et relèveront les défis à venir.

Mes pensées et mes prières accompagnent le peuple du Canada en cette période. »

Elizabeth R.

Message de Son Excellence la gouverneure générale du Canada

« On ne peut pas choisir quand l'adversité frappe, mais on peut choisir comme on y répond en temps de crise. Les Canadiens sont reconnaissants du dévouement et du soutien absolus que Sa Majesté la reine Elizabeth nous démontre encore aujourd'hui. Comme beaucoup dans le monde, nous avons écouté ses paroles inspirantes lors de son discours à la nation au sujet de l'épidémie de coronavirus.

En ces temps turbulents, il est important de maintenir le cap, de ne pas se décourager, de continuer à faire sa part. Et de s'accrocher aux nouvelles qui nous donnent espoir, aux bouées de sauvetage qui existent autour de nous : les personnes guéries, les histoires d'entraide et de solidarité qui nous parviennent des quatre coins du Canada, la constance de nos responsables publics, le courage et le dévouement du personnel de la santé, notre résilience collective.

Ensemble, nous pouvons faire une différence. Nous faisons tous partie de la résistance contre le virus.

Évitez les contacts, restez en sécurité et prenez bien soin de vous. »

Julie Payette

