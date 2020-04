COVID-19 : la prolongation de la suspension des activités non essentielles pose un immense défi aux entreprises de la métropole et du reste du Québec





MONTRÉAL, le 5 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la décision du gouvernement du Québec de prolonger la suspension des services et activités économiques qui ne peuvent être effectués à distance jusqu'au 4 mai prochain. La Chambre reconnaît l'importance de prendre les décisions en fonction de l'urgence sanitaire afin de bien réussir à contrer la propagation de la COVID-19. Elle insiste toutefois sur l'importance de tout faire pour maintenir le plus d'activités économiques, dans le respect des règles sanitaires. On doit également revoir sans attendre les façons de faire en entreprise pour permettre une relance des activités en toute sécurité dès que possible.

« Depuis quelques semaines, nous soulignons l'importante dimension économique de la crise sanitaire. La prolongation annoncée aujourd'hui peut avoir un effet dévastateur sur le moral des dirigeants d'entreprise et leurs employés. Dans un coup de sonde réalisé la semaine dernière, 91 % des répondants nous disaient avoir dû suspendre ou ralentir les activités de leur entreprise en raison de la crise. Nous mesurerons cette semaine si les nombreuses mesures d'aide annoncées par les gouvernements rejoignent leur clientèle et ont les effets escomptés. Les entreprises et les travailleurs ont besoin d'aide et il faut que cette aide arrive très rapidement », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Il est de notre responsabilité collective d'appliquer les mesures imposées par le gouvernement pour protéger les employés et minimiser la durée de la crise. Nous invitons du même coup les entreprises à profiter de ce temps d'arrêt pour revoir leurs façons de faire et développer des protocoles de travail qui permettent la distanciation entre les employés. Il faudra faire preuve d'innovation, de créativité et de collaboration pour permettre une reprise des activités économiques dès que possible. Nous devons dès aujourd'hui préparer la relance attendue autant par les employeurs que les travailleurs », a poursuivi M. Leblanc.

« Enfin, nous saluons le lancement de l'initiative Panier bleu, annoncée ce matin par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon. Les petites entreprises et les commerçants locaux sont durement éprouvés par la situation actuelle. Leur survie passe notamment par le commerce électronique et les services de livraison. Les entreprises qui le peuvent doivent faire le saut numérique dès maintenant. Nous invitons aussi tous les Québécois à aider les producteurs et les commerces d'ici en achetant local et en ligne. Il s'agit d'une initiative très stratégique pour la relance, que nous devrons continuer d'appuyer lorsque la crise sera derrière nous », a conclu Michel Leblanc.

