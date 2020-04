Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec et le Club des petits déjeuners en soutien aux enfants démunis et à leur famille





MONTRÉAL, le 5 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et le Club des petits déjeuners annoncent aujourd'hui que les fonds qui étaient prévus pour la distribution de petits déjeuners dans les écoles seront alloués pour venir en aide aux plus démunis qui sont affectés par la crise de la COVID-19. De plus, le Club mettra à profit son expertise et son réseau de partenaires dans le but d'organiser la distribution de denrées aux 31 organismes régionaux Moisson du Québec. En tout, 60 000 enfants et leurs familles pourront être soutenus grâce à cette initiative, et ce, tous les jours.

Depuis le début de la crise de la COVID-19, et particulièrement depuis la fermeture des écoles, le Club, en collaboration notamment avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, est à pied d'oeuvre pour continuer de soutenir les enfants défavorisés du Québec qui recevaient chaque jour un petit déjeuner sain et nutritif dans le cadre de ses programmes. Avec l'appui de ses partenaires, le Club a réorganisé ses opérations pour faire face à cette situation exceptionnelle et subvenir aux besoins des enfants et des familles les plus affectés par la crise. Il a notamment travaillé à mettre en place un plan logistique pour recueillir les denrées et établir un circuit de distribution optimal. Les Moisson membres du réseau des Banques alimentaires du Québec recevront les produits offerts par le Club des petits déjeuners et les redistribueront aux familles dans le besoin de leur région.

Le Club a par ailleurs lancé, le 20 mars dernier, un fonds d'urgence pour soutenir les bénéficiaires de ses programmes et les organismes communautaires locaux qui viennent en aide aux familles et aux enfants en situation d'insécurité alimentaire partout au Canada pendant la crise de la COVID-19. Alors que 250 000 enfants au Canada comptent habituellement sur le Club et ses partenaires pour un petit déjeuner sain et nutritif servi dans leur école, ce sont toutefois plus d'un million d'enfants au pays qui se trouvent actuellement en situation d'insécurité alimentaire.

Pour leur part, grâce à la bonne connaissance de leurs milieux, les centres de services et les établissements scolaires informeront toutes les familles ayant des enfants d'âge scolaire de la disponibilité de ce service d'aide alimentaire en leur indiquant les ressources disponibles dans leur secteur et en les accompagnant au besoin.

Citations :

« Notre priorité commune est de venir en aide aux enfants et à leurs familles qui sont aujourd'hui affectés par cette crise et en situation d'insécurité alimentaire. En temps normal, lorsque les écoles du Québec sont ouvertes, le Club des petits déjeuners nous permet de joindre, par l'entremise de son réseau de distribution et de partenaires, plus de 32 000 enfants par jour. Dans un souci d'efficacité, nous devions nous appuyer sur le réseau du Club et des Moisson pour aider rapidement les familles démunies. Les familles en situation d'insécurité alimentaire peuvent contacter les organismes d'aide ou les comptoirs alimentaires de leur localité. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« Pour que ces enfants subissent le moins possible les conséquences de la pandémie, il nous a semblé tout à fait naturel de prêter main-forte aux Moisson et de mettre à profit notre extraordinaire réseau de partenaires. Je suis fier de ce que nous avons réussi à accomplir au cours des derniers jours et je souhaite que cette initiative nous permette d'atténuer le plus possible les impacts liés à la situation actuelle. »

Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners

« Nous saluons cette initiative du gouvernement du Québec et du Club des petits déjeuners qui vient directement soutenir nos efforts visant à distribuer des denrées alimentaires aux enfants et à leurs familles en situation de vulnérabilité. Nous souhaitons répondre aux besoins des familles qui sont aujourd'hui particulièrement affectées par la crise que nous traversons. »

Les Banques alimentaires du Québec

À propos du Club des petits déjeuners

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, le Club a adopté une approche qui permet d'offrir bien plus qu'un petit déjeuner aux enfants. Cette approche repose sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 243 500 enfants canadiens dans 1 809 établissements scolaires au pays. Apprenez-en plus sur le site : clubdejeuner.org .

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site quebec.ca/coronavirus.

Pour contribuer au fonds d'urgence du Club des petits déjeuners, vous pouvez consulter son site.

Le Club invite également les organismes communautaires qui souhaitent faire une demande de fonds à remplir le formulaire en ligne.

La liste des comptoirs alimentaires peut être consultée sur le site des Banques alimentaires du Québec.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 5 avril 2020 à 10:00 et diffusé par :