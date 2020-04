MÉMO-Qc demande l'augmentation des prestations du chèque emploi-service





MONTRÉAL, le 5 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de pandémie actuelle, certaines mesures qui concernent les personnes en situation de handicap doivent être bonifiées le plus rapidement possible en commençant par le chèque emploi-service (CES) et les prestations financières pour l'aide à domicile selon Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc).

En effet, le gouvernement du Québec a pris la semaine dernière l'initiative d'augmenter les salaires des préposé(e)s aux bénéficiaires oeuvrant dans le secteur privé de 4$ de l'heure, initiative que nous saluons. Toutefois, le gouvernement du Québec doit également hausser le salaire des préposé(e)s du CES.

Le CES permet à une personne qui habite à son propre domicile, mais qui, en raison d'un handicap, nécessite des services à domicile pour ses soins personnels (aller aux toilettes, se laver, manger, etc.) ou bien pour ses activités de la vie quotidienne (faire les courses, le ménage, etc.). Dans ce contexte, la personne en situation de handicap peut recourir au programme d'allocation directe - chèque emploi-service (CES). Cette mesure permet à la personne d'embaucher un(e) préposé(e), travailleur autonome, pour l'aider dans l'ensemble de ses besoins essentiels déterminés par son CLSC. Bien que ce soit la personne en situation de handicap qui embauche le préposé, l'allocation est attribuée par le CLSC.

Alors que le gouvernement du Québec doit rapidement bonifier le CES, les autres agents payeurs comme la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) doivent également augmenter rapidement leur aide financière pour les services à domicile de leurs bénéficiaires.

Pour Sarah Limoges, organisatrice communautaire au volet de la défense des droits à MÉMO-Qc, « les personnes en situation de handicap nécessitent au quotidien des ressources humaines et matérielles pour fonctionner et pour assurer leur santé et leur sécurité. Puisque le contexte actuel de pandémie chamboule le quotidien de tous et que la mise en place de mesures extraordinaires est nécessaire, assurons-nous que les personnes en situation de handicap ne soient pas des victimes collatérales de ces mesures ».

Walter Zelaya, directeur général de MÉMO-Qc, souligne pour sa part que « dans le contexte actuel, nous craignons que plusieurs de ces préposé(e)s démissionnent pour se retourner vers des emplois dont le salaire a été augmenté. Ce serait une catastrophe pour les personnes en situation de handicap et pour le système de santé qui est déjà à bout de souffle. C'est pourquoi le gouvernement doit augmenter rapidement les prestations du CES ».

À la lumière de ces éléments, MÉMO-Qc demande au gouvernement du Québec d'augmenter rapidement les prestations du chèque emploi-service et demande également aux différents agents payeurs de hausser leurs prestations financières pour l'aide à domicile.

MÉMO-Qc est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1946. Sa mission est de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Elle vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.



