/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le pont Samuel-De Champlain s'illuminera à nouveau aux couleurs de l'arc-en-ciel/

Infrastructure Canada annonce que le pont Samuel-De Champlain continuera d'apporter soutien aux Montréalais et aux Canadiens en cette période difficile en s'illuminant aux couleurs de l'arc-en-ciel tous les dimanches d'avril entre 20 h 30 et 21 h 30....

La vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a annoncé aujourd'hui la mise en place de nouveaux points de contrôle policier pour...