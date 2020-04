Au sein d'Ethereum, observe Quantstamp, une forme émergente de gouvernance décentralisée s'est constituée pour servir de soutien à Maker avec garantie de couverture du contrat intelligent





SAN FRANCISCO, 4 avril 2020 /CNW/ - Quantstamp, une société de sécurité leader de la chaîne de blocs, a vu émerger une forme de gouvernance décentralisée tout en sécurisant le contrat de soutien du syndicat Maker. Face à l'extrême volatilité du marché des cryptomonnaies, la communauté de la finance décentralisée ou « DeFi » s'est mobilisée pour combler le découvert de la garantie de Maker en formant le « DAI Backstop Syndicate » (le syndicat de garantie du DAI), protégeant ainsi la cryptomonnaie stable DAI.

Le 12 mars 2020, la monnaie numérique stabilisée grâce à l'informatique distribuée et aux contrats intelligents, connus sous le nom de DAI, a chuté de sa parité d'environ 1 $ US menaçant gravement, dans son ensemble, l'écosystème de la finance décentralisée, lequel est constitué d'outils financiers ouverts et imbriqués. Au récent pic en février 2020, plus de 1 milliard de dollars US de valeur a été immobilisé dans la DeFi.

En période d'extrême volatilité du marché, d'encombrement des transactions en chaîne blocs et de paramètres réseau insuffisants, le système Maker s'est trouvé surchargé d'environ 4,5 millions de dollars de « mauvaises créances » insuffisamment garanties. Pour combler le découvert, apurer la dette au sein du système et rétablir l'indice DAI à son niveau initial, le protocole Flop de Maker a déclenché une émission et vente aux enchères.

Parallèlement, pour protéger la vente aux enchères, la communauté DeFi s'est mobilisée formant le « DAI Backstop Syndicate » (syndicat de soutien du DAI), agissant ainsi, collectivement, comme un « acheteur de dernier recours ». Dans un contexte généralement considéré comme une action de type gouvernance, cette réaction rapide d'un groupe décentralisé de participants, d'utilisateurs et de concurrents au sein de l'écosystème a fait en sorte que l'écosystème de DeFi se stabilise et soit protégé en vue d'un avenir prospère et durable.

Quantstamp est intervenue pour sécuriser rapidement le logiciel du syndicat, protégeant ainsi les biens de la communauté, et consolider de manière indépendante les paramètres du réseau pendant la vente aux enchères, et ce, avec le soutien technique de Maker. Quantstamp offre également, via Chainproof, une garantie de couverture du contrat intelligent couvrant la valeur du contrat de soutien afin de contribuer à mieux protéger la communauté DeFi.

« Le fait que la communauté DeFi s'est mobilisée si rapidement pour former un syndicat 'acheteur de dernier recours', à partir de seulement 1 DAI, est édifiant », a déclaré Richard Ma, chef de la direction de Quantstamp. « Cela a réduit l'obstacle à la participation et a contribué à stabiliser l'écosystème, créant en fait une forme émergente de gouvernance communautaire. »

Si ces offres « d'acheteur de dernier recours » sont remportées par le syndicat décentralisé, les contributeurs reçoivent des actifs du réseau proportionnels à leurs offres DAI. La vente aux enchères a fixé la taille minimale du lot à 50 000 DAI, ce qui a considérablement réduit la participation. Pendant que le logiciel et ses fonds faisaient l'objet d'un examen Quantstamp voulu par la sécurité, la société a observé que non seulement l'obstacle à la participation était fortement réduit, mais qu'en permettant à quiconque d'y participer ouvertement via le syndicat, une communauté mondiale avait spontanément constitué un filet de sécurité pour une monnaie apatride.

Ce genre d'actions de type gouvernance, à cette échelle, est inédit. Ce filet de sécurité, avec plus de 400 000 DAI accumulés, bénéficie de la participation communautaire auprès des membres enthousiastes de l'écosystème #DeFi des États-Unis, d'Italie, d'Argentine, de Chine et d'autres pays encore.

