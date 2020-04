Salubrité des aliments et COVID-19 : Olymel rectifie les faits





ST-HYACINTHE, QC, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - La direction d'Olymel déplore les propos mensongers et irresponsables qu'une personne anonyme a fait circuler sur les réseaux sociaux le vendredi 3 avril à l'effet que des produits provenant de son établissement de transformation de porc de Yamachiche pouvaient transmettre le virus de la COVID-19.

Tous les établissements d'Olymel sont placés sous la juridiction et la surveillance constante de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). L'ACIA et les responsables de la santé publique qui suivent la maladie de près font le même constat et n'ont trouvé aucun exemple de transmission de COVID-19 dans un aliment. Cette information s'appuie également sur des recherches scientifiques de l'European Food Safety Authority (EFSA) qui affirme n'avoir trouvé aucune preuve que les aliments constituent une source ou une voie de transmission.

En plus des mesures d'hygiène, de salubrité alimentaire et de contrôle de la qualité appliquées en temps normal dans les établissements d'Olymel, l'entreprise a déployé de très nombreuses mesures visant à contrer la propagation du coronavirus depuis le début du mois de mars. L'entreprise invite ses employés à suivre rigoureusement ces mesures et a même appliqué un protocole élaboré par les services de santé publique pour l'ensemble de ses établissements dont celui de Yamachiche.

Pour plus d'information, la population est invitée à consulter le site de l'ACIA sur cette question à l'adresse suivante : https://www.inspection.gc.ca/covid-19/questions-et-reponses/fra/1584648921808/1584648922156 - q1a ou encore celui de l'EFSA : https://www.efsa.europa.eu/fr/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

À propos d'Olymel

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant près de 15 000 personnes, l'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4 milliards de dollars.

SOURCE Olymel s.e.c.

Communiqué envoyé le 3 avril 2020 à 20:57 et diffusé par :