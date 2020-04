La TD offre son soutien aux Canadiens et Canadiennes impactés par la COVID-19 grâce à une réduction de 50 % du taux d'intérêt de cartes de crédit





Plus de 70 000 demandes de report de versements hypothécaires ont déjà été traitées, avec un taux d'approbation de 99 %

TORONTO, le 3 avril 2020 /CNW/ - En réponse à la pandémie de COVID-19, la TD déploie des mesures sans précédent pour soutenir la population canadienne pendant cette période difficile, offrant notamment des options de report de versements, des allégements de paiements et d'autres solutions à des dizaines de milliers de personnes qui éprouvent actuellement des difficultés financières. Aujourd'hui, la TD annonce d'autres mesures de soutien par l'entremise de son programme Assistance TD en offrant une réduction de 50 % du taux d'intérêt de cartes de crédit aux clients aux prises avec des difficultés financières.

« Au cours des dernières semaines, tout le monde à la TD a uni ses forces de manière remarquable pour soutenir les Canadiens et Canadiennes pendant la crise, a indiqué Teri Currie, chef de groupe, Services bancaires personnels. Nous continuons d'être là pour nos clients en leur donnant accès à des produits de crédit et à des services bancaires essentiels par l'intermédiaire de tous nos canaux. La plupart des Canadiens et Canadiennes paient leur carte de crédit à temps, mais nous savons qu'à l'heure actuelle, certaines familles font face à des difficultés financières et ont besoin d'aide supplémentaire. »

Au cours des trois dernières semaines, plus de 30 000 clients aux prises avec des difficultés financières ont fait appel à la TD pour obtenir des conseils personnalisés et de l'aide par l'entremise d'Assistance TD, un programme qui offre notamment des options de report de versements hypothécaires, de cartes de crédit et de prêts personnels et des solutions de consolidation de dettes au moyen de prêts assortis de taux d'intérêt plus bas. Le programme Assistance TD, en place depuis la crise financière de 2008, vise à appuyer les clients aux prises avec des difficultés financières. Au cours des dernières semaines, l'équipe a reçu un nombre record d'appels, soit dix fois plus d'appels qu'à la normale, obligeant la TD à réorganiser les effectifs de divers secteurs pour répondre à la demande urgente en conseils et en soutien de sa clientèle.

Aujourd'hui, la TD annonce d'autres mesures de soutien par l'entremise de son programme Assistance TD en offrant une réduction de 50 % du taux d'intérêt de cartes de crédit aux clients aux prises avec des difficultés financières. En effet, les clients aux prises avec des difficultés financières et ayant besoin d'aide pour le paiement de leurs cartes de crédit peuvent visiter le td.com/covid19/fr.

Les clients impactés directement par la COVID-19 et voulant faire une demande de report de versements peuvent utiliser les nouvelles applications libre-service en ligne, accessibles à td.com/covid19/fr, pour ce qui suit :

Report de versements hypothécaires

Report de paiements de carte de crédit

Report de versements pour prêt automobile avec Financement auto TD

Report de remboursement du capital pour prêt commercial

Depuis le 22 mars, plus de 70 000 demandes de report de versements hypothécaires ont été traitées, et presque toutes ont été approuvées.

La TD soutient les programmes d'aide du gouvernement canadien comme la Prestation canadienne d'urgence, en aidant activement les clients à s'inscrire au dépôt direct pour qu'ils puissent bénéficier des prestations le plus rapidement possible. La Banque continue en outre de collaborer avec le gouvernement à la mise en oeuvre de programmes à venir pour soutenir les PME pendant la crise au moyen, par exemple, de mesures d'allégement et de solutions de crédit.

« Nous comprenons que le besoin en soutien financier grimpe rapidement et c'est pourquoi nous continuerons d'adapter notre réponse et de collaborer avec le gouvernement du Canada pour trouver des solutions, alléger le fardeau financier qui pèse sur les Canadiens et Canadiens et leur donner accès aux produits de crédit dont ils ont le plus besoin », a ajouté Mme Currie.

Autres mesures d'aide de la TD

Pour contribuer à limiter la propagation de la COVID-19, la TD a mis en oeuvre des mesures de distanciation physique, des méthodes de dépistage et un nettoyage plus fréquent, en plus d'avoir réduit les heures d'ouverture dans les succursales ouvertes. La TD encourage les clients à gérer leurs besoins bancaires à la maison ou à l'aide des guichets automatiques plutôt que de se présenter en succursale. Pour aider les clients à gérer leurs finances de la maison, la TD les aide à s'inscrire aux services bancaires en ligne et mobiles pour qu'ils puissent facilement payer leurs factures, consulter leurs soldes et recevoir des paiements directement dans leur compte. Elle prend également des mesures spéciales pour accommoder les travailleurs de secteurs essentiels, les personnes âgées et les personnes vulnérables qui ont des besoins financiers urgents nécessitant un déplacement.

« La plupart des gens font preuve d'une grande patience et de compréhension à l'égard de nos collègues qui doivent, eux aussi, s'adapter à cette situation difficile et sans précédent. J'aimerais remercier l'ensemble des collègues du Réseau de succursales et des centres de contact pour tout ce qu'ils font pour aider nos clients à traverser cette crise malgré les circonstances très difficiles », a poursuivi Mme Currie.

La TD aide les personnes vulnérables au sein des collectivités en collaborant avec l'Association canadienne des centres de santé communautaire ainsi que par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, initiative dans le cadre de laquelle la Banque a versé un million de dollars pour aider les centres de santé communautaires à répondre à la demande locale.

Aider la population canadienne signifie que bon nombre des collègues de la TD continuent de se rendre au travail pour servir les clients. Afin d'assurer leur sécurité, des changements ont été apportés dans les succursales, bureaux et centres de contact de la Banque, qui a en outre décidé d'offrir une rémunération supplémentaire à ses employés. Ces dernières semaines, la TD a aussi continué de verser le salaire des membres de son personnel n'étant pas en mesure de travailler. Le président du Groupe Banque TD et chef de la direction Bharat Masrani a d'ailleurs annoncé à ses 85 000 collègues qu'il n'y aurait aucune perte d'emploi à la TD en 2020 en raison de la COVID-19.

Options de produits assortis de taux d'intérêt et de frais abordables

La TD offre des options de carte de crédit à faible taux d'intérêt, comme la carte Visa TD Émeraude à taux variable, qui est assortie d'un taux qui varie du taux préférentiel de la TD + 4,50 % au taux préférentiel de la TD + 12,75 % sur les achats et les avances de fonds, moyennant des frais annuels de 25 $.

TD Émeraude à taux variable, qui est assortie d'un taux qui varie du taux préférentiel de la TD + 4,50 % au taux préférentiel de la TD + 12,75 % sur les achats et les avances de fonds, moyennant des frais annuels de 25 $. Le compte-chèques minimum TD convient aux personnes ayant des besoins bancaires minimaux moyennant des frais de 3,95 $ par mois; il est offert sans frais pour les aînés (60 ans ou plus) qui touchent le supplément fédéral de revenu garanti, les bénéficiaires d'un régime enregistré d'épargne invalidité, les étudiants inscrits à temps plein au niveau collégial ou universitaire et les jeunes qui n'ont pas l'âge de la majorité dans leur province de résidence.

Une Ligne de crédit personnelle TD est une option d'emprunt servant à financer les achats courants ainsi que des achats importants ou à consolider les dettes, et à économiser sur les intérêts comparativement à des produits de crédit à intérêt élevé.

Au sujet de TD Canada Trust

