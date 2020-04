Fermeture des voies sur le pont Alexandra

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que le pont Alexandra sera fermé aux véhicules aux fins de travaux de réparation durant la période suivante :...

Jeudi 02/04/2020 Daily Grand Tirage régulier20, 21, 29, 33, 35 Grand numéro 01 POKER LOTTO Main gagnante: Q-D, 4-S, 8-D, A-C, 4-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGADICE LOTTO: 8, 15, 16,...