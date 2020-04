Merck Canada est fière de s'associer à Médicaments novateurs Canada et à d'autres sociétés pharmaceutiques pour aider à protéger les travailleurs de la santé grâce à un don de 100 000 masques





KIRKLAND, QC, le 3 avril 2020 /CNW/ - Les citoyens et les organisations sont tous motivés et inspirés à participer à ce qui est devenu un véritable effort mondial contre la COVID-19, et l'industrie biopharmaceutique ne fait pas exception. En tant qu'entreprise qui se consacre à sauver et à améliorer des vies, nous reconnaissons que nous avons une responsabilité pour aider la communauté et un devoir de contribuer à l'effort du gouvernement fédéral canadien.

« Les professionnels de la santé canadiens sont des joueurs de première ligne dans cette lutte et il est essentiel de les protéger lors d'une pandémie comme celle-ci », a déclaré Anna Van Acker, présidente et directrice générale de Merck Canada. « Alors que le besoin en équipement de protection individuelle (EPI) ne cesse de croître, nous sommes convaincus que c'est un domaine dans lequel nous pouvons réellement aider et avoir un impact significatif dans la lutte contre la COVID-19 ».

Merck Canada continue également de contribuer à la lutte contre la COVID-19 en continuant à assurer la sécurité de ses employés, en veillant à ce que son approvisionnement en médicaments et en vaccins parvienne aux patients, en apportant son soutien aux organismes de secours et en appuyant les associations de patients pour les aider à assurer la continuité des soins aux patients canadiens.

Nous sommes également extrêmement fiers des nombreuses façons dont nos employés contribuent, que ce soit par des dons ou des services bénévoles, incluant l'aide apportée par certains de nos employés ayant une accréditation médicale.

À propos de Merck

Depuis plus de 125 ans, Merck, connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, invente pour la vie, produisant des médicaments et des vaccins pour un grand nombre des maladies les plus éprouvantes au monde afin de mener à bien sa mission de sauver et d'améliorer des vies. Nous démontrons notre engagement envers les patients et la santé de la population en améliorant l'accès aux soins de santé grâce à des politiques, programmes et partenariats d'envergure. Aujourd'hui, Merck demeure à l'avant-garde des recherches visant à prévenir et à traiter les maladies qui menacent les gens et les animaux, notamment le cancer, les maladies infectieuses comme le VIH et l'Ebola ainsi que les maladies animales émergentes, tout en aspirant à devenir la principale société biopharmaceutique axée sur la recherche dans le monde.

