Persistent Systems contribue à la lutte contre le COVID-19 à travers le monde à hauteur de 250 millions de roupies (3,3 millions de dollars US)

PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le COVID-19 est aujourd'hui un défi humanitaire mondial qui affecte tous les aspects de nos vies, de notre santé à l'économie, en passant par nos modes de fonctionnement en tant que société au sens large. Et seules la collaboration et l'ingéniosité des secteurs public et privé pourront faire face à ce défi et en atténuer l'impact.

En réponse à la pandémie de COVID-19, Anand Deshpande, président du conseil d'administration et Chris O'Connor, PDG de l'entreprise, ont annoncé conjointement que Persistent Systems donnerait 250 millions de roupies (3,3 millions de dollars US) pour soutenir divers aspects de la réponse mondiale.

Déclaration du Dr Anand Deshpande, président et directeur général de Persistent Systems

« L'effet du COVID-19 sur nos communautés mondiales et locales est profond, et il aura un impact durable. En cette période de crise sans précédent, Persistent doit se mobiliser, aux côtés de nombreux dirigeants de tous les secteurs d'activité et de tous les gouvernements, pour relever le défi, rechercher des traitements et des vaccins et soutenir les victimes, leurs familles et les communautés locales. Nous sommes vraiment tous dans le même bateau. »

À propos de Persistent Systems :

Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale axée sur les solutions, qui offre des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques aux entreprises, tous secteurs d'activité et toutes régions du monde confondues.

Mise en garde contre les énoncés prospectifs : pour connaître les risques et incertitudes liés aux énoncés prospectifs, veuillez visiter www.persistent.com/FLCS

