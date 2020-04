Bell Canada déplore la perte de l'ancien président du conseil de BCE, Thomas C. O'Neill





MONTRÉAL, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'équipe Bell est triste d'apprendre aujourd'hui le décès de l'ancien président du conseil de BCE Inc. et de Bell Canada, Thomas Charles O'Neill. En tant que leader éminent et estimé dans le milieu des affaires canadien, M. O'Neill a dirigé la remontée de Bell au rang de première entreprise de communications au Canada au cours de son mandat de président, entre 2009 et 2016.

« Le décès de Tom O'Neill se fera sentir dans toute la communauté d'affaires du Canada, et en particulier ici, chez Bell, où il a joué un rôle de première importance, ayant été notre précédent président, a déclaré Gordon Nixon, président du conseil de BCE Inc. et de Bell Canada. La perspicacité dont Tom faisait preuve dans la salle de réunion n'avait d'égal que son dévouement envers la communauté, et le leader exceptionnel qu'il était, tant sur le plan personnel que professionnel, nous manquera énormément. »

« Tom a dirigé Bell avec succès alors que l'entreprise traversait une période de transformation profonde et de nouvelles occasions, et nous le remercions pour sa sagesse, son intégrité et sa résolution à faire les choses de la bonne manière, a témoigné Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. Au nom de tous les membres de l'équipe Bell, nous offrons à sa famille et à ses nombreux amis nos plus sincères condoléances. »

« On se souviendra de Tom comme d'un dirigeant de Bay Street clairvoyant et accessible, fermement engagé envers la bonne gouvernance et la responsabilité d'entreprise et doté d'une personnalité aimable et chaleureuse, a déclaré George Cope, ancien président et chef de la direction de Bell, qui a pris sa retraite en janvier dernier. Tom a été un mentor et une source d'inspiration pour moi et beaucoup d'autres. Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. »

M. O'Neill a pris sa retraite du conseil d'administration de BCE en avril 2016 après avoir occupé les fonctions de directeur depuis 2003 et de président depuis 2009. M. O'Neill, très apprécié pour ses qualités de leader en matière de gouvernance d'entreprise, a auparavant été chef de la direction et président du conseil de PricewaterhouseCoopers Consulting. Il a également pris sa retraite à titre de président du conseil de la Banque Scotia en 2019.

En plus d'avoir joué un rôle clé dans le lancement de l'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause en 2010, M. O'Neill a reçu une mention spéciale de Catalyst Canada, qui l'a félicité pour son engagement envers l'amélioration des perspectives professionnelles offertes aux dirigeantes dans les entreprises canadiennes. Il a également été président de l'hôpital St. Michael, membre du conseil consultatif de la Smith School of Business de l'Université Queen's et fellow de l'Institut des administrateurs de sociétés. M. O'Neill a été lauréat du Prix de mérite exceptionnel de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario et a reçu de nombreux autres honneurs relatifs à la gouvernance d'entreprise alors qu'il agissait à titre de président du conseil de BCE.

