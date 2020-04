Mesures pour les travailleurs à faible revenu : les organismes communautaires pourront en bénéficier





MONTRÉAL, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) accueille favorablement l'annonce du Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels annoncée aujourd'hui par les ministres Éric Girard et Jean Boulet.

Selon les informations obtenues auprès du gouvernement, les organismes communautaires pourront bénéficier de ce nouveau programme. « C'est une bonne nouvelle car beaucoup de gens dans le communautaire travaillent en dessous du 15$/h et sont en première ligne actuellement pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité », affirme Marie-Line Audet, présidente du RQ-ACA. « Nous considérons cette annonce comme un premier pas vers la reconnaissance du 15$/h comme salaire minimum requis pour vivre une vie décente, poursuit-elle, et souhaitons que le ministre Boulet hausse enfin le salaire minimum en ce sens ».

Pour Caroline Toupin, coordonnatrice du RQ-ACA, « même si le gouvernement fait des efforts considérables pour venir en aide aux individus et aux entreprises, les mesures pour soutenir spécifiquement les organismes communautaires se font attendre. Jusqu'à présent, le gouvernement a annoncé des mesures à la pièce dédiées aux organismes offrant des services prioritaires tels l'hébergement, l'aide alimentaire ou l'itinérance. Si, à court terme, ces mesures comble un besoin urgent et nécessaires pour pallier aux besoins essentiels des personnes, Il ne faut pas oublier les autres organismes qui vivent une pression importante et qui ont vu leurs activités exploser dans un contexte de diminution importante de la main d'oeuvre. Par exemple les organismes venant en aide aux chômeurs et chômeuses, aux locataires, aux personnes assistées sociales, ou encore les organismes en prévention du suicide, en santé mentale, en alphabétisation populaire, etc.

C'est pourquoi le RQ-ACA demande au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale de mettre en oeuvre, en collaboration avec ses collègues des autres ministères, un programme de soutien d'urgence permettant de soutenir l'ensemble des organismes communautaires touchés par la crise.

Le RQ-ACA est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome, représente 61 regroupements et organismes nationaux, et rejoint au-delà de 4 000 organismes luttant partout au Québec pour une plus grande justice sociale.

SOURCE Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)

Communiqué envoyé le 3 avril 2020 à 18:21 et diffusé par :