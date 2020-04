Rencontre avec la ministre fédérale de la Santé Patty Hajdu - Le gouvernement fédéral réagit à l'état de crise aux premières lignes des soins de santé





OTTAWA, le 3 avril 2020 /CNW/ - J'ai eu le plaisir de rencontrer la ministre Hajdu aujourd'hui pour insister à nouveau sur l'état de crise qui sévit aux premières lignes des soins de santé au Canada. Elle m'a assuré que le gouvernement fédéral travaille jour et nuit et utilise tous les leviers possibles pour obtenir et distribuer davantage d'équipement de protection individuelle (EPI) et d'autres fournitures médicales nécessaires pour assurer la prestation sécuritaire des soins.

En examinant les résultats peu réjouissants du sondage de l'AMC publié le 2 avril mettant en lumière l'état des stocks d'EPI, la ministre Hajdu a exprimé sa profonde reconnaissance envers les médecins et les travailleurs de la santé partout au pays, car elle reconnaît l'incertitude, l'anxiété et les pressions énormes auxquelles ces personnes font face au coeur de la pandémie.

La ministre Hajdu a confirmé que le gouvernement fédéral est confronté aux besoins mondiaux d'EPI, mais demeure résolu à travailler avec les provinces et les territoires pour améliorer l'approvisionnement tant sur le marché intérieur qu'international. La ministre a aussi reconnu que ce processus doit se dérouler avec plus de clarté et de transparence, répondant ainsi directement à une recommandation de l'AMC.

L'AMC demeure fermement déterminée à travailler avec les gouvernements et ses partenaires provinciaux et territoriaux et à prendre tous les moyens à sa disposition pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. La ministre a accueilli favorablement nos observations et a souligné que les achats en vrac entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux demeurent le moyen le plus efficace d'assurer l'approvisionnement.

Dr Sandy Buchman, président de l'AMC

SOURCE Association médicale canadienne

Communiqué envoyé le 3 avril 2020 à 18:14 et diffusé par :