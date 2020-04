Des conseils de l'industrie du détail pour les consommateurs





Une vidéo explique les mesures à respecter afin de protéger les consommateurs et le personnel de vente au détail essentiel pendant la crise de la COVID-19

TORONTO, le 3 avril 2020 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), au nom de l'industrie du commerce de détail du Canada, vient de publier une courte vidéo pour expliquer les précautions et les lignes directrices que les consommateurs doivent suivre pendant la pandémie de la COVID-19 pour assurer la sécurité des clients, des employés du commerce de détail et des collectivités partout au Canada.

« La façon dont nous vivons notre vie a fondamentalement changé au cours des dernières semaines. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les activités que beaucoup d'entre nous doivent encore faire chaque semaine, comme faire du magasinage pour des biens essentiels? Bien que votre expérience d'achat dans votre épicerie ou pharmacie locale ait changé, il est important que chacun de nous reconnaisse le rôle que nous devons jouer pour aider à assurer la sécurité des travailleurs de première ligne dans les magasins », a déclaré Diane J. Brisebois, présidente et chef de la direction du Conseil canadien du commerce de détail. « Au nom des détaillants de tout le pays, le CCCD tient à remercier les employés qui assurent le fonctionnement des épiceries, des pharmacies et des autres services de vente au détail essentiels, contribuant ainsi à bien nourrir les Canadiens. »

Pour visionner la vidéo: https://www.commercedetail.org/clientbrillant/

#ClientBrillant #Nosdetaillants

À propos du Conseil canadien du commerce de détail - Le commerce de détail est le plus grand employeur du Canada avec 2,1 millions de Canadiens travaillant dans notre industrie. Le secteur génère annuellement plus de 76 milliards de dollars en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (à l'exclusion des véhicules et de l'essence) se sont élevées à 377 milliards de dollars en 2018. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail au pays. Le CCCD est une association sans but lucratif financée par l'industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix du Détailtm au Canada, nous sommes fiers de représenter plus de 45 000 vitrines dans tous les formats de vente au détail, y compris les grands magasins, les épiceries, les spécialités, les rabais, les détaillants indépendants et les marchands en ligne. commercedetail.org.

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail

Communiqué envoyé le 3 avril 2020 à 17:52 et diffusé par :