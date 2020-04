Covid-19 - Réaction d'Alexandre Leduc au Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels





MONTRÉAL, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le député d'Hochelaga-Maisonneuve et responsable solidaire en matière de travail a réagi à la mise sur pied du Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels annoncé par les ministres Jean Boulet et Eric Girard cet après-midi.

« Bonifier le salaire des travailleurs-euses dans les services essentiels était indispensable. Il était absurde à la face du monde que des travailleurs et travailleuses soient moins payés en travaillant à temps plein que ce que la Prestation canadienne d'urgence accordera à ceux et celles qui ont perdu leur emploi. Ce 100$ de plus par semaine est cependant insuffisant et il nous apparaît regrettable que le gouvernement ait choisi de nous faire payer collectivement la facture plutôt que de la refiler aux Wal Mart et Loblaws de ce monde, qui ont les moyens d'absorber cette hausse de salaire. La véritable solution aurait été une hausse substantielle du salaire minimum aux frais des entreprises, en plus d'une prime de risque. L'aide gouvernementale aurait dû être restreinte aux groupes communautaires qui, contrairement aux entreprises, n'engrangent pas de revenus. Une chose est certaine, cette crise aura prouvé qu'il est indéfendable de refuser une hausse substantielle du salaire minimum aux personnes qui ont une fois pour toute démontré l'immense utilité qu'elles ont pour notre société » - Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve pour Québec solidaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 3 avril 2020 à 17:26 et diffusé par :