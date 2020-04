COVID-19 : ne mettez pas votre santé en danger en achetant de prétendus traitements en ligne





MONTRÉAL, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - Certains médicaments sont actuellement utilisés à des fins de recherche pour traiter des patients hospitalisés aux prises avec la COVID-19. Ces médicaments ne sont pas sans dangers et ne devraient être disponibles que sur ordonnance médicale. Selon l'Association nationale des ordres en pharmacie, il y aurait une résurgence d'achats de ces produits sur les sites Web de prétendues pharmacies. L'Ordre des pharmaciens du Québec met la population en garde contre cette pratique.

Dans un premier temps, ces médicaments ne sont pas faits pour être pris sans suivi médical. De plus, les sites Web qui acceptent de les vendre sans exiger d'ordonnance sont le plus souvent des vitrines qui offrent des produits dont la qualité est difficile à évaluer; les consommateurs s'exposent à recevoir des médicaments périmés, ayant le mauvais dosage, contenant des produits toxiques, sans ingrédient actif ou contrefaits.

« Nous comprenons que certains patients pourraient être inquiets, souligne Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Mais acheter de tels produits comporte des risques importants pour la santé ». De plus, l'Ordre rappelle qu'il n'existe aucun traitement en vente libre connu pour prévenir la COVID-19. Aucun onguent, huile essentielle ou produit naturel n'a démontré avoir un quelconque effet préventif sur cette maladie. « En achetant ces produits, la population perd au mieux quelques dollars, au pire met sa santé en danger » poursuit-il.

L'Ordre des pharmaciens du Québec rappelle à la population qu'en cas d'inquiétudes concernant la COVID-19, la ligne mise en place par la santé publique (1 877 644-4545) est toujours à l'oeuvre.

