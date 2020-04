BitHull prend le pas sur le marché ASIC avec ses nouveaux extracteurs FPGA





BitHull S.A. (www.BitHull.com) a le plaisir d'annoncer le lancement de ses deux nouveaux extracteurs de cryptomonnaies, le BH Miner et la BH Miners Box. Ces extracteurs ont été conçus à partir de la technologie d'extraction FPGA (Field Programmable Gate Array), la toute dernière avancée en matière de crypto-extraction. L'extraction FPGA fait appel à la nouvelle génération de puces FPGA, capables de fournir un taux de hachage élevé avec une faible consommation énergétique. Grâce à ses fonctionnalités exceptionnelles, l'extraction FPGA devrait très prochainement supplanter l'extraction ASIC.

Le BH Miner et la BH Miners Box sont des extracteurs aux algorithmes multiples capables d'extraire le bitcoin, le litecoin, l'ethereum, et le monero. La BH Miners Box est un boîtier combinant six unités BH Miner connectées entre elles. Retrouvez ci-dessous les fonctionnalités clés des deux extracteurs.

Taux de hachage du BH Miner: Bitcoin: 360 TH/s, Litecoin: 60 GH/s, Ethereum: 15 GH/s, et Monero: 3 MH/s.

Taux de hachage de la BH Miners Box: Bitcoin: 2160 TH/s, Litecoin: 360 GH/s, Ethereum: 90 GH/s, et Monero: 18 MH/s.

Consommation énergétique: 550W et 550W x6 pour le BH Miner et la BH Miners Box, respectivement.

L'excellente conception des extracteurs BH répond parfaitement à une utilisation à domicile ou dans tout environnement avec un faible taux d'humidité. Comparées à l'ASIC, les puces FPGA nécessitent relativement moins d'énergie pour fonctionner et génèrent un taux de hachage supérieur, permettant ainsi aux extracteurs BH de s'imposer comme une option plus abordable et plus rentable.

"Si vous recherchez une opportunité d'investissement sûr pendant la période de quarantaine en raison du COVID 19, faites confiance à nos nouveaux extracteurs. Dotés de la technologie révolutionnaire FPGA, ces extracteurs sont totalement silencieux, simples à utiliser et conçus pour générer un retour sur investissement rapide", déclare Matias Milet, vice-président de BitHull S.A.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.bithull.com/

À propos de BitHull: BitHull S.A. est une société technologique spécialisée dans le développement de matériel de prochaine génération pour l'extraction des cryptomonnaies. La société est dirigée par une équipe d'experts jouissant d'une expérience éprouvée dans la fourniture de composants de la plus haute qualité, comme des puces FPGA, à divers acteurs majeurs du secteur.

