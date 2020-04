La Banque CIBC annonce une réduction des taux des cartes de crédit pour les Canadiens qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19





La Banque CIBC accorde également une exonération des frais liés à MonTempo CIBCMC, qui offre un taux d'intérêt moins élevé sur les achats effectués par carte de crédit

TORONTO, le 3 avril 2020 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle offre des taux d'intérêt réduits sur les cartes de crédit personnelles aux Canadiens qui éprouvent des difficultés financières en raison de la pandémie de COVID-19.

Les clients des cartes de crédit CIBC qui demandent à omettre un paiement et qui éprouvent des difficultés financières obtiendront un taux annuel moins élevé temporaire de 10,99 % pour les aider à composer avec les répercussions de la COVID-19. Pour les 80 000 Canadiens qui ont déjà obtenu un allégement relatif aux versements sur leurs cartes de crédit CIBC, le taux moins élevé temporaire s'appliquera rétroactivement au 15 mars 2020.

Les clients qui souhaitent obtenir un report de versement sur leur carte de crédit sont invités à remplir notre formulaire d'aide financière en ligne. Les clients qui éprouvent des difficultés financières peuvent également communiquer avec leur conseiller CIBC ou composer le 1 877 454-9030 pour discuter des options visant à améliorer leurs liquidités à court terme en examinant leurs obligations de paiement.

« Nous savons que les Canadiens ont besoin d'aide à l'heure actuelle pour gérer leurs dépenses courantes, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. En réduisant les taux, nous souhaitons contribuer à diminuer le stress que ressentent les Canadiens en raison de la COVID-19 et leur donner plus de souplesse pour leurs achats courants. »

MonTempo CIBCMCpermet d'effectuer des achats par carte de crédit sans frais et à faible taux d'intérêt

À titre de mesure d'allégement supplémentaire offerte aux clients pendant la pandémie de COVID-19, la Banque CIBC annonce également qu'à compter du 6 avril, les achats par carte de crédit de 100 $ ou plus sont maintenant admissibles à des plans de paiement par versements assortis de taux d'intérêt annuels moins élevés au moyen de MonTempo CIBCMC. La Banque CIBC réduira également les frais de mise en place uniques de 1,5 % du montant d'achat qui s'applique habituellement à ce plan de paiement par versements jusqu'au 30 juin 2020.

« MonTempo CIBC offre à tous nos clients la possibilité de réduire les frais liés à leur carte de crédit en faisant passer le paiement de leurs achats à des versements à taux inférieurs, souligne Mme Dottori-Attanasio. Cette option aidera tous les Canadiens qui cherchent à débloquer des liquidités alors qu'ils traversent cette période d'incertitude. »

Offert avec la plupart des cartes de crédit personnelles CIBC, MonTempo CIBC offre aux clients la souplesse qui leur permet de choisir différentes durées de paiement simplement en convertissant le montant minimal d'achat en plan de versements en ligne ou dans une application.

Fonctionnement de MonTempo CIBC :

Les clients verront l'indicateur « Admissible à un plan de versements » sur les achats qui peuvent être convertis en plan de versements lorsqu'ils ouvrent une session sur Services bancaires CIBC en direct ou sur Services bancaires mobiles CIBC MD . Un choix de différentes durées de paiement allant de 6 à 24 mois est offert à des taux allant de 5,99 % à 7,99 % par année.





. Un choix de différentes durées de paiement allant de 6 à 24 mois est offert à des taux allant de 5,99 % à 7,99 % par année. Les plans de versements peuvent être annulés en tout temps.





Plusieurs plans de versements peuvent être établis et gérés par l'intermédiaire de Services bancaires CIBC en direct ou de Services bancaires mobiles CIBC (limite d'un plan par jour).

Pour en savoir plus, visitez la page : www.cibc.com/MonTempo.

Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et Services bancaires aux entreprises, du Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

