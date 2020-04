Travailleurs à faible revenu : la CSN salue l'effort du gouvernement Legault, malgré certaines réserves





MONTRÉAL, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - La CSN tient à saluer la mise en place du Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels annoncée aujourd'hui par les ministres Éric Girard et Jean Boulet. La centrale syndicale estime néanmoins que l'occasion aurait été des plus appropriées pour le gouvernement de s'engager résolument à hausser le salaire minimum à 15 $ l'heure.

« Nous sommes conscients que les gouvernements du Québec et du Canada ont fait des efforts considérables pour sécuriser une partie du revenu des travailleuses et des travailleurs durement affectés par la crise actuelle, a déclaré le président de la CSN, Jacques Létourneau. Malgré cela, des brèches importantes demeurent. Le gouvernement du Québec y répond en partie aujourd'hui. »

« Il aura fallu une crise comme celle que nous vivons actuellement pour prendre conscience que nos services essentiels, que ce soit dans les épiceries ou dans les résidences pour aîné-es, reposent en grande partie sur des travailleuses et des travailleurs qui ne gagnent pas assez pour vivre une vie décente. Leur situation ne sera malheureusement pas différente quand la crise sera passée et que le programme annoncé aujourd'hui aura pris fin. L'occasion aurait été trop belle pour le gouvernement de rehausser le salaire minimum à 15 $ l'heure, comme nous le revendiquons depuis quelques années. »

