Traverse de la rivière Saint-Augustin - Fermeture de la Route blanche et mise en place d'un service aérien par hélicoptère





QUÉBEC, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de la fermeture de la Route blanche sur le tronçon entre Pakuashipi et Saint-Augustin par le ministère des Transports du Québec aujourd'hui, la Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle qu'elle mettra en place un service aérien par hélicoptère pour le transport des passagers et des marchandises dans les prochaines heures. L'horaire sera communiqué dès que possible.

L'utilisation d'un hélicoptère est requise puisque l'aéroglisseur ne peut reprendre son service. Depuis la fin du service saisonnier de l'aéroglisseur L'Esprit-de-Pakuashipi en janvier dernier, d'importants travaux d'entretien réglementaire avaient été entrepris. En raison du contexte actuel de la COVID-19, ces travaux n'ont pu être terminés puisque l'expertise internationale requise ne peut entrer au pays.

La STQ confirmera sous peu l'horaire du service aérien par hélicoptère pour répondre au besoin de transport des passagers et des marchandises. La STQ tient à rappeler que le gouvernement a demandé de limiter les déplacements à l'essentiel.

Des mesures spéciales pour l'utilisation de l'hélicoptère

Afin de respecter les directives de la Santé publique pour contrer la propagation du virus, des mesures spéciales seront mises en place :

les clients seront responsables du transport de leurs bagages jusqu'à l'hélicoptère, devront les déposer et les employés les chargeront dans l'hélicoptère par la suite;

la STQ ne pourra assister les passagers pour attacher leur ceinture de sécurité;.

les clients devront assurer leur propre déplacement jusqu'au service d'hélicoptère.

