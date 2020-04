Les entreprises de Saint-Laurent mobilisées contre la COVID-19





SAINT-LAURENT, QC, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - En réponse aux appels des gouvernements fédéral et provincial, notamment en lien avec le plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID-19, les entreprises laurentiennes se mobilisent. Saint-Laurent, en collaboration avec Développement économique Saint-Laurent, fait appel aux entreprises et aux fabricants de son territoire pour contribuer encore davantage à cette lutte. Plus d'une trentaine de compagnies laurentiennes ont déjà offert leur aide. Certaines ont été qualifiées de services essentiels, d'autres ont même revu leur ligne de production afin d'éviter toute pénurie de matériel médical indispensable : masques, ventilateurs, blouses, etc. (voir liste en annexe ci-dessous).

Parallèlement, la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent Mont-Royal s'est associée avec la Fédération des Chambres de commerce du Québec pour la campagne québécoise d'achat local J'achète bleu. Une campagne semblable a été lancée du côté de l'association laurentienne Quartier D pour soutenir les commerçants et les restaurateurs du boulevard Décarie toujours en mesure de proposer leurs produits par livraison ou à emporter.

« Actuellement, notre priorité absolue est d'assurer la sécurité et la santé des citoyens de Saint-Laurent, en limitant au maximum la propagation du COVID19. Nos équipes et tous nos efforts sont mobilisés pour atteindre cet objectif. Notre territoire est consacré à 70 % aux activités industrielles et commerciales avec 4 500 entreprises et 110 000 emplois. C'est pourquoi nous sommes fiers de voir tous les efforts déjà déployés par nos organismes économiques et nos entreprises pour endiguer la propagation du virus mais aussi pour soutenir tous les commerces et entreprises encore actifs. Tous ensembles, nous surmonterons cette épreuve! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

