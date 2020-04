Crise de la COVID-19 - Englobe rappelle ses 300 employés mis à pied au début de la crise et conservera toute son équipe





QUÉBEC, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - Englobe, le leader canadien en traitement de sols, en génie des matériaux et en environnement, annonce qu'elle gardera à son emploi les plus de 2 400 membres de son équipe pour toute la durée de la crise de la COVID-19. Cette décision a été annoncée aujourd'hui à ses employés présents partout au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni et en France. Les 300 employés qui avaient été temporairement mis à pied au début de la crise ont tous été rappelés à la suite de l'annonce de l'aide gouvernementale qui sera accordée aux entreprises.

« La force de notre entreprise réside avant tout dans la qualité de notre main-d'oeuvre. Une main-d'oeuvre passionnée et dévouée au service de nos clients. Cette décision permettra à nos employés et leurs familles de passer au travers de la crise avec un souci de moins. C'est une nouvelle qui me rend particulièrement heureux dans ces circonstances, » a déclaré M. Mike Cormier, coprésident d'Englobe.

Certaines opérations d'Englobe ont été identifiées comme faisant partie de la liste des services essentiels par les différents gouvernements. Le travail sur le terrain se poursuit donc notamment pour le traitement des sols contaminés, la gestion des déchets organiques et les services d'ingénierie. Il est à noter que toutes les mesures de protection ont été mises en place de manière à assurer la sécurité et la santé de ces employés. Englobe tient donc à les saluer.

« Lorsque la crise sera derrière nous, Englobe sait qu'elle pourra compter sur tous ses employés. La décision de garder cette équipe intacte d'ici là cadre totalement dans nos valeurs. Nous serons prêts à rebondir, » a conclu M. Alain Robichaud, coprésident d'Englobe.

À propos d'Englobe

Avec près de soixante années d'expérience en gestion des sols et des matériaux, en science du bâtiment et en environnement, Englobe se distingue au Canada, en France et au Royaume-Uni grâce à son approche sur mesure allant de la consultation jusqu'à la réalisation de projets clés en main. Enfin, Englobe se démarque également par la crédibilité qu'elle a acquise au fil du temps et par les valeurs véhiculées, axées sur les gens.

