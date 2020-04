Crise de la COVID-19 - Le Parti Québécois fait 5 propositions pour donner de l'oxygène aux Québécois

Unifor exhorte les ministres fédéraux à combler les lacunes des nouveaux programmes de prestations d'urgence, afin qu'aucun travailleur ne soit laissé pour compte. « Les travailleuses et travailleurs canadiens doivent avoir accès aux prestations...

Le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) annoncent qu'ils ont conclu une entente permettant aux physiothérapeutes d'effectuer le test de dépistage de la COVID-19. Ainsi, dans le contexte...

La Banque Nationale annonce de nouvelles mesures touchant les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et les transactions courantes afin d'appuyer ses clients face à la situation exceptionnelle causée par la COVID-19....