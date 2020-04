Techstars lance des événements en ligne Startup Weekend à l'échelle mondiale pour lutter contre le COVID-19





L'entreprise appelle les inventeurs, innovateurs et développeurs du monde entier à s'unir pour s'attaquer aux problèmes liés au virus à travers une série d'événements unique du genre qui auront lieu dans plus de 60 pays

BOULDER, Colorado, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Techstars, la plate-forme mondiale pour l'investissement et l'innovation, a annoncé aujourd'hui le lancement du premier Startup Weekend en ligne à l'échelle mondiale, un événement unique en son genre intitulé Unite to Fight COVID-19 (Unissez-vous pour lutter contre le COVID-19). L'entreprise invite toute personne ayant une idée ou souhaitant apporter son soutien à rejoindre l'événement. Les participants travailleront ensemble depuis chez eux avec d'autres personnes du même pays et passeront leur weekend à relever les défis posés par la pandémie.

Des leaders communautaires de plus de 60 pays se sont engagés à aider à organiser cet événement, qui se concentrera sur le développement de solutions liées au COVID-19 qui sont spécifiques à chaque pays. Chaque séance en ligne du Startup Weekend se déroulera à l'échelle nationale et sera appuyée par le personnel de Techstars et des bénévoles. Lors de la retransmission en ligne et en direct, des innovateurs, des développeurs, des inventeurs, entre autres intervenants, se réuniront pour développer des prototypes qui pourraient résoudre certains des plus grands défis posés par la pandémie.

« Le Startup Weekend a toujours été une formidable opportunité pour les entrepreneurs et les jeunes pousses d'affiner leurs idées et de se faire connaître auprès de collaborateurs, investisseurs et sponsors. Nous avons immédiatement compris que nous pouvions appliquer ce même modèle pour relever les nombreux défis auxquels nous sommes tous confrontés depuis l'apparition de la pandémie du COVID-19 », a déclaré le cofondateur et PDG de Techstars, David Brown. « Nous avons rapidement réorienté notre approche de programmation du Startup Weekend pour rassembler des centaines, voire des milliers de personnes, et ce dans le but de trouver des solutions à certains des problèmes découlant de cette crise. Nous jouissons déjà d'un soutien extraordinaire et nous espérons que les bénévoles se rendront compte de ce que nous sommes en train de faire et s'inscriront pour nous rejoindre », ajoute-t-il.

Vingt équipes du monde entier seront sélectionnées pour participer à un stage d'innovation de Techstars.

Toute personne souhaitant prendre part à l'événement dans son pays en tant que participant, mentor, sponsor ou bénévole pour l'équipe organisatrice doit remplir ce formulaire. Cliquez ici pour obtenir des mises à jour et consulter la liste des pays inscrits.

Depuis que l'épidémie du COVID-19 a commencé à toucher les communautés du monde entier, Techstars a réalisé plusieurs changements en matière de programmation et d'engagement communautaire pour assurer la sécurité des personnes et continuer à soutenir les jeunes pousses et les innovateurs en ces temps de grandes nécessités. Découvrez-en davantage sur les efforts de Techstars et recherchez des ressources et des perspectives sur techstars.com/covid.

À propos de Techstars

Techstars est la plate-forme mondiale pour l'investissement et l'innovation. Les fondateurs de Techstars établissent des liens avec d'autres entrepreneurs, experts, mentors, anciens élèves, investisseurs, dirigeants communautaires et entreprises pour faire croître leurs entreprises. Techstars opère dans trois branches : les programmes de jeunes pousses de Techstars, les programmes accélérateurs centrés sur le mentorat de Techstars et les partenariats d'innovation d'entreprise de Techstars. Le portefeuille d'accélérateurs de Techstars inclut plus de 1 900 entreprises avec une capitalisation boursière dépassant les 26 milliards de dollars. www.techstars.com

