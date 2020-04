150M$ supplémentaires pour soutenir les PME - Un élargissement bénéfique pour plusieurs PME régionales, selon la FCCQ





MONTRÉAL, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) se réjouit de l'annonce de mesures additionnelles pour soutenir les PME du Québec et la prolongation des Fonds locaux d'investissements (FLI). Cette aide sera un soulagement pour les entreprises qui ont un besoin de liquidités d'un montant inférieur à 50 000$ pour leur fonds de roulement. Elle s'ajoute au Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) annoncé le 19 mars dernier, qui offre des garanties de prêt et des prêts de plus de 50?000$.

La FCCQ souligne toutefois une préoccupation rapportée par plusieurs de ses membres, qui s'inquiètent du niveau de leur endettement. Le FCCQ insiste donc sur l'importance des formes d'aide qui n'ajoutent pas à l'endettement des entreprises.

« L'annonce d'aujourd'hui vient élargir l'accès aux liquidités durant cette crise, et pourrait faire en sorte que des entreprises provenant des différentes régions puissent également bénéficier de l'aide offerte par l'État et Investissement Québec », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. « Le manque de liquidités avait été identifié comme un des principaux enjeux de la crise actuelle lors d'un sondage effectué par la FCCQ auprès de ses membres ».

« Des préoccupations demeurent quant aux modalités entourant les garanties de prêt et les prêts. La FCCQ préconisait une aide financière directe, afin de s'assurer de limiter l'endettement des entreprises et qu'elles puissent redémarrer leurs opérations normales le plus rapidement possible, au moment de la reprise économique », met en garde Charles Milliard.

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec doivent s'assurer de l'uniformité dans la gestion des sommes entre les MRC et les entreprises, et ce, à la grandeur du territoire québécois. La FCCQ rappelle d'ailleurs que les chambres de commerce de partout au Québec sont des partenaires de premier plan pour collaborer avec les MRC pour coordonner les efforts de soutien économique sur le terrain.

« Il est important que les mesures d'aide couvrent l'ensemble des entreprises, qui ont des réalités différentes d'un secteur à l'autre et d'une région à l'autre. Par exemple, la haute saison arrive à grands pas et c'est le moment de l'année où plusieurs entreprises engrangent une part importante de leurs revenus annuels, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'agroalimentaire ou de la restauration. Une des clés pour s'assurer qu'un maximum d'entreprises puissent traverser la crise de la COVID-19 sera de faire preuve d'une grande flexibilité dans les différents programmes d'aide », a ajouté M. Milliard.

L'achat local, une nécessité pour soutenir nos entreprises

Une des solutions pour limiter les pertes pour les entreprises sera de valoriser l'achat local. La FCCQ a mis sur pied la campagne J'achète bleu, pour faire valoir le commerce en ligne québécois, un mouvement qui a rencontré un engouement partout au Québec.

« La FCCQ a répondu rapidement à l'appel du premier ministre à acheter québécois pour soutenir nos entreprises. La réponse à l'initiative J'achète bleu a été très positive et a déjà permis de faire la promotion de nombreuses PME québécoises présentes en ligne. Tous ensemble, nous soutenons notre économie et nous traverserons cette crise », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 3 avril 2020 à 13:13 et diffusé par :