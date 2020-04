Vélo Québec annule l'édition 2020 de son Festival Go vélo Montréal et convie les cyclistes à la fête en 2021

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement l'aide d'urgence de 150 millions de dollars annoncée par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, et la ministre déléguée au Développement économique...

Comme tous les autres événements et festivals de la province, Vélo Québec suit de près l'évolution de la situation liée à la COVID-19. En raison du climat d'incertitude actuel et considérant les délais requis pour mener à bien les derniers...

Suite à la donation de Firmenich de 20 tonnes de solution hydroalcoolique à Genève, le groupe a accru sa capacité de production à 100 tonnes pour les hôpitaux, ainsi que les services médicaux et d'urgence aux États-Unis et en Suisse. Firmenich a...

Hier, dans un esprit de collaboration et de respect mutuel, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et le chef Rudy Turtle d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek (Première Nation de Grassy Narrows) ont signé un accord-cadre...