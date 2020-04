Le gouvernement du Canada et Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek (Première Nation de Grassy Narrows) signent un accord-cadre pour la construction d'un centre de soins pour le mercure





OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUINS, le 3 avril 2020 /CNW/ - Hier, dans un esprit de collaboration et de respect mutuel, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et le chef Rudy Turtle d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek (Première Nation de Grassy Narrows) ont signé un accord-cadre pour offrir un soutien fédéral à la communauté pour la construction et l'exploitation d'un centre de soins pour le mercure

Cet établissement permettra d'accéder à des services de santé pour répondre aux besoins des résidents de la communauté qui vivent avec un empoisonnement au méthylmercure.

Grâce à cet accord-cadre, Services aux Autochtones Canda fournira 19,5 millions de dollars à Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek pour la construction du centre de soins pour le mercure, appuyant ainsi un concept conçu par la communauté. En outre, Services aux Autochtones Canada s'efforce d'obtenir un financement supplémentaire pour soutenir le fonctionnement du centre de soins. Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek pour assurer la réalisation de ce projet vital.

« La santé des résidents d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek occupe une place prépondérante dans les esprits et coeurs de chacun. Cet accord-cadre historique est le début d'un tournant important. En réfléchissant à ce qui aurait dû se faire il y a longtemps, je suis très fier de cette initiative et je promets que tout sera mis en place pour que les soins spécialisés soient accessibles et près du domicile. Je tiens à souligner également le travail réalisé par le chef Turtle et que ses croyances soient au coeur de son travail de défense des intérêts. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

Le niveau élevé de contamination au mercure dans le système fluvial English-Wabigoon, découvert en 1970, a entraîné des niveaux très élevés d'exposition au mercure chez les personnes résidant à Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek et Wabaseemoong. Les niveaux d'exposition de la fin des années 1960 et des années 1970 étaient suffisants pour provoquer un empoisonnement au mercure chez plusieurs membres de la communauté fortement exposés. Entre 1971 et 2000, le gouvernement du Canada a effectué une surveillance annuelle approfondie du mercure dans les Premières Nations d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek et de Wabaseemoong, ainsi que dans d'autres communautés voisines.

a effectué une surveillance annuelle approfondie du mercure dans les Premières Nations d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek et de Wabaseemoong, ainsi que dans d'autres communautés voisines. Les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que deux entreprises de pâtes et papiers (Reed Limited et Great Lakes Forest Products Ltd), ont versé un total de 16,67 millions de dollars en paiement unique aux Premières Nations Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek et Wabaseemoong, selon un protocole d'accord de 1985.

Les gouvernements ont créé le Mercury Disability Board en 1986 pour superviser l'administration d'un fonds fiduciaire pour les prestations qui sont versées aux demandeurs présentant des symptômes d'un empoisonnement au mercure antérieur.

Services aux Autochtones Canada a travaillé avec les dirigeants d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek sur deux projets distincts qui répondront aux besoins de santé à court et à long terme de la communauté : la construction d'un nouveau centre de soins au mercure et l'agrandissement et la rénovation de l'établissement de santé actuel de la communauté.

