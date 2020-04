Lemonade se lance aux Pays-Bas





Lemonade, la compagnie d'assurance exploitant l'intelligence artificielle et l'économie comportementale, s'est lancée aujourd'hui dans un autre pays européen. Aux Pays-Bas, les consommateurs peuvent désormais souscrire une assurance responsabilité civile et une assurance sur le contenu instantanément, à tout moment et à partir de n'importe quel appareil, ainsi que déposer des réclamations et être payés en quelques secondes grâce à l'application Lemonade.

Le lancement d'aujourd'hui constitue le deuxième pays de l'UE pour Lemonade, après son implantation en Allemagne l'année dernière.

Contrairement au modèle d'assurance traditionnel, Lemonade perçoit un montant fixe pour ses activités et reverse le bénéfice de souscription restant aux organisations à but non lucratif, dans le cadre de son Giveback annuel. La compagnie a lancé son assurance pour propriétaires et locataires à New York à la fin de 2016, et a été l'une des compagnies d'assurance ayant enregistré la plus forte croissance depuis.

Les consommateurs classent Lemonade au premier rang pour ses produits d'assurance sur plusieurs plateformes, en citant l'expérience numérique sans tracas avec des paiements de sinistres rapides comme l'éclair, le meilleur service client de sa catégorie et un modèle commercial non conflictuel.

"Nous avons choisi les Pays-Bas pour notre prochain lancement européen en raison des nombreuses demandes que nous avons reçues de consommateurs néerlandais nous incitant à y venir ensuite," a déclaré Daniel Schreiber, cofondateur et PDG de Lemonade. "Notre police d'assurance unique est non seulement la plus transparente, la plus abordable et la plus axée sur la mission sur le marché, mais elle est également conçue spécialement pour les consommateurs néerlandais, avec des éléments tels que la couverture contre le vol de vélo et bien d'autres choses encore."

Le produit Lemonade aux Pays-Bas jouit de la facilité d'utilisation et de l'expérience attrayante qui font la réputation de Lemonade aux États-Unis, mais il présente l'avantage supplémentaire d'être basé sur la Policy 2.0 de la compagnie, une nouvelle police d'assurance conçue pour le 21e siècle.

Policy 2.0, actuellement disponible uniquement aux Pays-Bas et en Allemagne, est un document court, facile à comprendre et transparent, conçu pour les gens ordinaires et non pour les avocats, qui s'écarte des politiques denses et dépassées qui dominent le marché.

Lemonade est agréée et supervisée par la Banque centrale néerlandaise (DNB), et son siège européen se trouve à Amsterdam. La société a choisi de s'implanter aux Pays-Bas pour son environnement réglementaire collaboratif et expérimenté, associé à un centre de compétences multilingues.

Les résidents des Pays-Bas peuvent désormais souscrire une nouvelle police d'assurance via l'application Lemonade ou sur www.lemonade.com/nl. Pour rester informé des prochains lancements de Lemonade, cliquez ici.

Pour accéder au dossier de presse, y compris aux ressources visuelles, cliquez ici.

À propos de Lemonade

Lemonade propose une assurance pour les propriétaires et les locataires aux États-Unis, ainsi qu'une assurance de contenu et de responsabilité civile en Allemagne et aux Pays-Bas, par l'intermédiaire de ses compagnies d'assurance. Grâce à l'intelligence artificielle et à l'économie comportementale, Lemonade remplace les courtiers et la bureaucratie par des robots et l'apprentissage machine, en visant le zéro papier et le tout instantané. Certifiée B-Corp, Lemonade reverse les fonds inutilisés à des organisations à but non lucratif sélectionnées par sa communauté lors de son Giveback annuel.

Lemonade est actuellement disponible en Allemagne, aux Pays-Bas et dans la plupart des États-Unis, et continue à se développer dans le monde entier.

Gardez le contact @lemonade_inc ou press@lemonade.com

