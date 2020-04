THE SHOP YOHJI YAMAMOTO, la boutique virtuelle officielle de YOHJI YAMAMOTO Inc., lancera et proposera les marques et les gammes de produits YOHJI YAMAMOTO





TOKYO, 3 avril 2020 /CNW/ - THE SHOP YOHJI YAMAMOTO, la boutique virtuelle officielle de YOHJI YAMAMOTO Inc., lancera et proposera les marques et les gammes de produits YOHJI YAMAMOTO (les bannières de la marque), dont YOHJI YAMAMOTO (HOMME), REGULATION Yohji Yamamoto, B YOHJI YAMAMOTO, BLACK Scandal Yohji Yamamoto et YOHJI YAMAMOTO +NOIR. Cela signifie que l'ensemble des marques et des gammes de produits de YOHJI YAMAMOTO Inc. seront offertes par l'entremise de notre boutique en ligne.

[L'INVITATION] permettant d'accéder à la boutique THE SHOP YOHJI YAMAMOTO

Pour célébrer, nous vous offrons une INVITATION en guise de cadeau. L'INVITATION est littéralement une invitation qui est offerte aux membres actuels, aux nouveaux membres et aux clients qui téléchargent l'APP. L'INVITATION est un chèque-cadeau de 100 USD échangeable lors de tout achat supérieur à 300 USD. Nous vous prions de saisir cette occasion et d'en profiter pour faire vos achats à la boutique THE SHOP YOHJI YAMAMOTO. L'INVITATION, c'est-à-dire un chèque-cadeau, sera diffusée le 3 avril selon l'heure normale du Japon.

La boutique THE SHOP YOHJI YAMAMOTO propose les marques et les gammes de produits suivantes.

YOHJI YAMAMOTO | YOHJI YAMAMOTO HOMME | YOHJI YAMAMOTO +NOIR | REGULATION Yohji Yamamoto (depuis la boutique en ligne YOHJI YAMAMOTO)

B YOHJI YAMAMOTO | BLACK Scandal Yohji Yamamoto | discord Yohji Yamamoto | Y's | Y's PINK | Y's BANG ON! | LIMI feu | Ground Y | S'YTE

